Карпатський мольфар розказав, коли помре путін, а Україна переможе у війні (відео)

Важливу дату слід очікувати у березні

Саме пророцтва карпатських мольфарів у народі ще здавна вважаються найсильнішими. І хоча точно передбачити дату звершення війни в Україні навряд чи комусь під силу, астрологи, тарологи, екстрасенси і ті ж таки мольфари намагаються хоч приблизно визначити цей період.

Своїми думками з цього приводу нещодавно поділився і відомий карпатський мольфар Василь Юращук, який живе у селі Чорний потік і вже багато років допомагає людям. Його інтерв’ю днями вийшло на youtube-каналі ProUA.

Каже, ця кровопролитна війна почалася, бо на росії люди вже давно відкинули Бога: "Прийде час, буде весь світ воювати з росією, і ми переможемо, це мій прадід ще прорік. І росія розділиться на чотири великих частини і дві малих, але багато крові проллється", — говорить мольфар.

За його словами, весною слід очікувати на дуже велике полегшення для українського народу. 22 березня 2023 року дуже ймовірно, що помре путін, каже Василь Юращук. Однак це не значить, що війна відразу закінчиться: "Весною путін помре. Та буде ще трохи війна після його смерті, десь ще 2 роки то буде тягнутися, але то вже не біда буде — Україна переможе, а росія розпадеться", — наголошує карпатський мольфар.

Раніше відомий український астролог Альбіна Пономаренко схвилювала прогнозом на лютий 2023 року. За її словами, Україна вже виходить на фінішну пряму у війні.