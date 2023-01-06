Відомий екстрасенс попереджає про небезпеку для Києва: може бути наступ

Попри все, Київ не повторить долю Маріуполя, Бучі чи Бахмуту, запевняє таролог

Повномасштабна війна, розв’язана росією, триває і небезпека для України наразі зберігається. Більш того, загарбники не полишають планів захопити столицю.

Небезпеку для Києва передбачає відомий таролог та екстрасенс Людмила Хомутовська. В інтерв'ю УНІАН вона розповіла, що рф-ія продовжить завдавати ударів по серцю України, можливий навіть наступ.

"Зараз на порядку денному постійно буде Київ. Можливий наступ на столицю, але окупанти її все одно "не візьмуть". Однак нам легше від цього не буде. Обстріли триватимуть, але тішить те, що ЗСУ зупинять окупантів, якщо ті намагатимуться пройти далі. Складна ситуація триватиме близько місяця", — каже Хомутовська.

Екстрасенс додає, що попри складну ситуацію, Київ не повторить долю Маріуполя, Бучі чи Бахмуту. За її словами, там буде система захисту і нам вдасться з усім впоратись.

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