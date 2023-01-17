"Бойові дії наростатимуть": відомий астролог висловилася про війну в Україні та перемогу над ворогом

Бойові дії найближчим часом лише наростатимуть

Попри те, що більшість астрологів, тарологів та екстрасенсів говорять про перемогу України у війні вже цієї весни, найближчим часом бойові дії лише наростатимуть. Про це заявляє відомий український астролог Валентина Віттрок.

На своїй сторінці у facebook вона розповіла, що чим ближче до лютого, тим серйознішою буде ситуація на фронті. Це пов'язано з сонцем, яке йде на з'єднання з Плутоном — точне з'єднання буде 18-го січня, каже астроексперт.

"Зараз до 20-го проходимо найтурбулентніший час: смерть забирає не тільки відомих діячів культури і спорту, а й простих мирних жителів (про солдатів уже й не кажу), 40 дніпровців — царство небесне… крах літака в Непалі -68 осіб…", — пише Віттрок.

За її словами, Марс наразі має малу швидкість, тобто просування у війні поки що гальмується, проте він уже рухається прямо, а це значить, що відкриті бойові дії наростатимуть. "Лютий буде дуже показовим, Україна вистоїть і переможе. Бережіть себе і близьких", — зауважує астролог.

Раніше ми розповідали про прогноз, який днями зробила переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова. Таролог каже, що очікувати на перемогу України у війні варто, щойно стане відомо про звільнення ЗСУ двох областей поспіль.