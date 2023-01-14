Таролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні: "Ніяких переговорів та "жестів доброї волі"

Конкретної дати експерт не назвала, виділивши лише ключові події

Відомий таролог, переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова, яка раніше розповідала, чи буде напад з боку Білорусі, поділилася новим прогнозом. Експерт наголосила на кількох подіях, які стануть сигналом до того, що війна вийшла "на фінішну пряму".

Своїм прогнозом Пасинкова поділилася в інтерв’ю каналу "КаПаБу". Вона зазначила, що перемога України настане без жодних "жестів доброї волі" від окупантів, а також не буде і переговорів, про які так наполегливо просить російська сторона.

Також таролог додала, що єдиним "засобом" для перемоги у цій війні є сила Збройних сил України. Коли в новинах підуть повідомлення, що ЗСУ звільнили дві поспіль захоплені області, це й буде сигнал, що війна ось-ось закінчиться.

"Причому сьогодні новина, що звільнена така-то область, а завтра — новина про те, що — друга... Чекайте на швидку перемогу після цих подій " — підсумувала Пасинкова.

Раніше таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали. Також за словами астроексперта, ясновидця та екстрасенсу Хаяла Алекперова світ в Україні настане у весняні місяці 2023 року.