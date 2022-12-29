“Карта Фортуни”, - таролог розповіла, як закінчиться війна в Україні (відео)

За її словами, напередодні нашої перемоги "буде щось третє"

Поки одні астрологи й тарологи розповідають, до чого готуватися українцям на Новий рік 2023, інші роблять розклади карт Таро на те, як і коли закінчиться війна. Своїми прогнозами зараз ділиться багато відомих експертів.

Розповіла, яким бачить закінчення війни в Україні й таролог Ірина Клевер. Імовірним сценарієм подій вона поділилася в інтерв'ю YouTube-каналу "Прогноз".

Астроекспертка переконана, що все станеться миттєво — розкласти цей момент на логічні складові не вдасться: "Карта Фортуни говорить про те, що так має бути. Тобто ця миттєвість має бути, вона вже прописана… Це і не перемовини, і не бойові дії". Каже, буде "щось третє", що дозволить миттєво завершити війну.

Таролог Ірина Клевер бачить "щось третє", що допоможе Україні виграти війну

Крім того, за словами Клевер, росія свою поразку визнає, але не офіційно і без гучних заяв. Щодо подальшої долі країни-терориста, то в 2023-му рф чекає лише загострення кризи.

Раніше ми розповідали, яка дата 2023 року стане найсильнішою для України. Астрологи навіть радять її записати.