“Карта Фортуни”, - таролог розповіла, як закінчиться війна в Україні (відео)
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За її словами, напередодні нашої перемоги "буде щось третє"
Поки одні астрологи й тарологи розповідають, до чого готуватися українцям на Новий рік 2023, інші роблять розклади карт Таро на те, як і коли закінчиться війна. Своїми прогнозами зараз ділиться багато відомих експертів.
Розповіла, яким бачить закінчення війни в Україні й таролог Ірина Клевер. Імовірним сценарієм подій вона поділилася в інтерв'ю YouTube-каналу "Прогноз".
Астроекспертка переконана, що все станеться миттєво — розкласти цей момент на логічні складові не вдасться: "Карта Фортуни говорить про те, що так має бути. Тобто ця миттєвість має бути, вона вже прописана… Це і не перемовини, і не бойові дії". Каже, буде "щось третє", що дозволить миттєво завершити війну.
Крім того, за словами Клевер, росія свою поразку визнає, але не офіційно і без гучних заяв. Щодо подальшої долі країни-терориста, то в 2023-му рф чекає лише загострення кризи.
Раніше ми розповідали, яка дата 2023 року стане найсильнішою для України. Астрологи навіть радять її записати.