Кінець місяця відзначиться потужною магнітною бурею: коли на неї чекати

Геомагнітне поле знову піддасться коливанням

На початку 2023 року вже пройшла низка сильних магнітних бурь, але в січні очікується ще один неспокійний період, якщо говорити про космічну погоду. Ближче до кінця місяця відбудеться геомагнітний шторм, максимальний за потужністю. У цей день метеочутливі люди, скоріш за все, відчують дискомфорт.

Потужна магнітна буря очікується 23 січня 2023 року, згідно з даними ресурсу meteoagent. Йдеться про найвищий рівень геомагнітних коливань, що відповідає k-індексу 5. Триватимуть спалахи протягом одного дня.

Так, ще в неділю, 22 січня, динаміка геомагнітного тла спокійна (K-index 2, тобто низький рівень геомагнітного шторму). Однак у понеділок, 23 січня, відбудеться стрибок геомагнітних коливань до максимального рівня (K-index 5). На щастя, у вівторок, 24 січня, динаміка геомагнітних хвиль повернеться в колишнє русло і відповідатиме показникам, як у вихідні напередодні.

Додамо, що низька динаміка геомагнітних коливань зберігатиметься аж до кінця місяця. Тож магнітна буря 23 січня буде останнім неприємним періодом для метеозалежних людей у січні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна боротися з неприємними наслідками від магнітних штормів людям із метеозалежністю.