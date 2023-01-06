Найкращі різдвяні ворожіння для незаміжніх: як дізнатися свою долю та ім’я нареченого

Є багато цікавих різдвяних ворожінь

У Різдво Христове, яке святкують за юліанським календарем 7 січня, незаміжні дівчата здавна ворожили на нареченого й заміжжя. Подруги збиралися на Святвечір вдома і влаштовували ворожіння, намагаючись дізнатися щось про свою долю. "Телеграф" публікує добірку різдвяних ворожінь, які можна влаштувати в ніч із 6 на 7 січня самотнім дівчатам.

Ворожіння на нареченого на Різдво

У ніч з 6 на 7 січня часто гадають за допомогою сновидінь:

З’їжте щось солоне, але не запивайте водою. Лягайте спати зі словами "Суджений, ряджений, прийди до мене і дай мені напитися". Хто прийде уві сні і напоїть – ваш майбутній коханий.

Перед сном покладіть під подушку ножиці та хліб. Вважається, що тоді вам уві сні точно з’явиться суджений.

У миску з водою покладіть паличку і поставте біля ліжка. Лягаючи в ліжко, скажіть "Наречений, прийди, мене через місток переведи". Хто насниться, той і ваша доля.

Покладіть під подушку гребінець, примовляючи "Суджений-ряджений, причеши мені голову". У сні вам повинен з’явитися чоловік — ваше майбутнє кохання — і розчесати ваше волосся.

Покладіть під подушку карти — чотири королі — зі словами "Хто мій суджений, хто мій ряджений, той нехай насниться мені уві сні". Вночі має наснитися одна з карток. Піковий король – чоловік буде старим і ревнивим, червоний – молодим та багатим, хрестовий – військовим чи бізнесменом, бубновий – бажаним нареченим.

Можна ворожити не лише напередодні Різдва, а й уранці 7 січня. Ось популярне ворожіння, щоб дізнатися ім’я нареченого :

Вранці на Різдво вийдіть на вулицю і у першого зустрічного чоловіка спитайте його ім’я. Вважається, що таке ж носитиме ваш майбутній коханий.

Ворожіння на заміжжя

Багато незаміжніх дівчат хочуть дізнатися, чи чекати їм цього року весілля чи ні. Тому низка ворожінь стосується саме можливої дати заміжжя.

Як дізнатися, чи незабаром вийдете заміж:

Зніміть з лівої ноги черевик і киньте його за ворота свого будинку. Якщо черевик упаде носком у напрямку воріт – цього року весіллю не бувати. А ось у напрямку від рідного двору – можете сподіватися на заручини.

Покладіть під подушку записочки з числами від 1 до 12. Витягніть зранку навмання одну записку. Число означає кількість місяців, через яку можлива доленосна зустріч. Якщо на папері парне число – чоловік буде світловолосим, непарне – брюнетом.

З ночі вивісьте за вікно білий рушник, додавши "Суджений-ряджений, прийди і втрися". Вранці заберіть рушник. Якщо він повністю сухий — на заміжжя цього року не чекайте, мокрий — готуйтеся до весілля.

Як дізнатися характер майбутнього чоловіка

Дівчата, які хотіли б дізнатися щось про характер майбутнього чоловіка, теж можуть ворожити на Різдво. Ось одне з таких ворожінь:

Взяти чотири однакові склянки. В одну налити воду з медом, в іншу – лимонний сік, в третю – воду із сіллю, у четверту – вино. Виставити склянки на тацю. Дівчина відвертається або виходить із кімнати. У цей час подруги перемішують склянки і накривають їх хусткою. Дівчина повертається. Закриває очі й навмання п’є з будь-якої склянки.

Про що свідчить смак напою? Мед – добрий і веселий чоловік, сіль – шлюб принесе сльози, лимон – заміжжя не очікується, вино – чоловік-п’яниця.

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