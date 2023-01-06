Лучшие рождественские гадания для незамужних: как узнать свою судьбу и имя суженого

Есть много интересных рождественских гаданий

В Рождество Христово, которое празднуют по юлианскому календарю 7 января, незамужние девушки издавна гадали на суженого и замужество. Подруги собирались в Сочельник дома и устраивали гадания, пытаясь узнать что-то о своей судьбе. "Телеграф" публикует подборку рождественских гаданий, которые можно устроить в ночь с 6 на 7 января одиноким девушкам.

Гадания на суженого на Рождество

В ночь с 6 на 7 января часто гадают с помощью сновидений:

Съешьте что-то соленое, но не запивайте водой. Ложитесь спать со словами "Суженый, ряженый, приди ко мне и дай мне напиться". Кто придет во сне и напоит – ваш будущий возлюбленный.

Перед сном положите под подушку ножницы и хлеб. Считается, что тогда вам во сне точно явится суженый.

В миску с водой положите палочку и поставьте у кровати. Ложась в постель, произнесите "Суженый, приди, меня через мостик переведи". Кто приснится, тот и ваша судьба.

Положите под подушку расческу, приговаривая "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Во сне вам должен явиться мужчина – ваша будущая любовь — и расчесать ваши волосы.

Положите под подушку карты — четыре короля – со словами "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот да приснится мне во сне". Ночью должна приснится одна из карт. Пиковый король — муж будет старым и ревнивым, червонный – молодым и богатым, крестовый — военным или бизнесменом, бубновый – желанным женихом.

Можно гадать не только в канун Рождества, а и утром 7 января. Вот популярное гадание, чтобы узнать имя суженого:

Утром на Рождество выйдите на улицу и у первого встречного мужчины спросите его имя. Считается, что такое же будет носить ваш будущий возлюбленный.

Гадания на замужество

Многие незамужние девушки хотят узнать, ждать ли им в этом году свадьбы или нет. Поэтому ряд гаданий касаются именно возможной даты замужества.

Как узнать, скоро ли выйдете замуж:

Снимите с левой ноги ботинок и бросьте его за ворота своего дома. Если ботинок упадет носком в направлении ворот – в этом году свадьбе не бывать. А вот в направлении от родного двора – можете надеяться на помолвку.

Положите под подушку записочки с числами от 1 до 12. Вытащите утром наугад одну записку. Число означает количество месяцев, через которое возможна судьбоносная встреча. Если на бумаге четная число – муж будет светловолосым, нечетное – брюнетом.

С ночи вывесьте за окно белое полотенце, добавив "Суженый-ряженый, приди и утрися". Утром заберите полотенце. Если оно полностью сухое -– замужества в этом году не ждите, мокрое – готовьтесь к свадьбе.

Как узнать характер будущего мужа

Девушки, которые бы хотели выведать что-то о характере будущего супруга, тоже могут гадать в Рождество. Вот одно из таких гаданий:

Взять четыре одинаковых стакана. В один налить воду с медом, в другой – лимонный сок, в третий – воду с солью, в четвертый – вино. Выставить стаканы на поднос. Девушка отворачивается или выходит из комнаты. В это время подруги перемешивают стаканы и накрывают их платком. Девушка поворачивается или возвращается. Закрывает глаза и наугад пьет из любого стакана.

О чем говорит вкус напитка? Мед – хороший и веселый муж, соль – брак принесет слезы, лимон – замужества не ожидается, вино – супруг-пьяница.

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