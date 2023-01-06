Лучшие рождественские гадания для незамужних: как узнать свою судьбу и имя суженого
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Есть много интересных рождественских гаданий
В Рождество Христово, которое празднуют по юлианскому календарю 7 января, незамужние девушки издавна гадали на суженого и замужество. Подруги собирались в Сочельник дома и устраивали гадания, пытаясь узнать что-то о своей судьбе. "Телеграф" публикует подборку рождественских гаданий, которые можно устроить в ночь с 6 на 7 января одиноким девушкам.
Гадания на суженого на Рождество
В ночь с 6 на 7 января часто гадают с помощью сновидений:
- Съешьте что-то соленое, но не запивайте водой. Ложитесь спать со словами "Суженый, ряженый, приди ко мне и дай мне напиться". Кто придет во сне и напоит – ваш будущий возлюбленный.
- Перед сном положите под подушку ножницы и хлеб. Считается, что тогда вам во сне точно явится суженый.
- В миску с водой положите палочку и поставьте у кровати. Ложась в постель, произнесите "Суженый, приди, меня через мостик переведи". Кто приснится, тот и ваша судьба.
- Положите под подушку расческу, приговаривая "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Во сне вам должен явиться мужчина – ваша будущая любовь — и расчесать ваши волосы.
- Положите под подушку карты — четыре короля – со словами "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот да приснится мне во сне". Ночью должна приснится одна из карт. Пиковый король — муж будет старым и ревнивым, червонный – молодым и богатым, крестовый — военным или бизнесменом, бубновый – желанным женихом.
Можно гадать не только в канун Рождества, а и утром 7 января. Вот популярное гадание, чтобы узнать имя суженого:
- Утром на Рождество выйдите на улицу и у первого встречного мужчины спросите его имя. Считается, что такое же будет носить ваш будущий возлюбленный.
Гадания на замужество
Многие незамужние девушки хотят узнать, ждать ли им в этом году свадьбы или нет. Поэтому ряд гаданий касаются именно возможной даты замужества.
Как узнать, скоро ли выйдете замуж:
- Снимите с левой ноги ботинок и бросьте его за ворота своего дома. Если ботинок упадет носком в направлении ворот – в этом году свадьбе не бывать. А вот в направлении от родного двора – можете надеяться на помолвку.
- Положите под подушку записочки с числами от 1 до 12. Вытащите утром наугад одну записку. Число означает количество месяцев, через которое возможна судьбоносная встреча. Если на бумаге четная число – муж будет светловолосым, нечетное – брюнетом.
- С ночи вывесьте за окно белое полотенце, добавив "Суженый-ряженый, приди и утрися". Утром заберите полотенце. Если оно полностью сухое -– замужества в этом году не ждите, мокрое – готовьтесь к свадьбе.
Как узнать характер будущего мужа
Девушки, которые бы хотели выведать что-то о характере будущего супруга, тоже могут гадать в Рождество. Вот одно из таких гаданий:
- Взять четыре одинаковых стакана. В один налить воду с медом, в другой – лимонный сок, в третий – воду с солью, в четвертый – вино.
- Выставить стаканы на поднос.
- Девушка отворачивается или выходит из комнаты. В это время подруги перемешивают стаканы и накрывают их платком.
- Девушка поворачивается или возвращается. Закрывает глаза и наугад пьет из любого стакана.
О чем говорит вкус напитка? Мед – хороший и веселый муж, соль – брак принесет слезы, лимон – замужества не ожидается, вино – супруг-пьяница.
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