Землю охопить потужна дводенна магнітна буря: відома дата

Цього місяця очікується ще один сильний геомагнітний шторм

Після потужної затяжної магнітної бурі на початку січня 2023 року Землю знову накриє сильний геомагнітний шторм. У ці дні метеочутливі люди можуть відчути дискомфорт. На щастя, спалахи на Сонці триватимуть лише кілька днів.

Як свідчать дані ресурсу meteoagent, потужна магнітна буря очікується в період з 18 по 19 січня 2023 року. Землю охопить геомагнітна активність, яка одного дня відповідатиме k-індексу 5 — тобто максимальному.

Так, 17 січня, у вівторок, сонячний шторм визначається як низький. Цей день не потурбує метеочутливих людей. Але вже 18 січня, у середу, показник піде вгору і Землю накриють геомагнітні спалахи середнього рівня, що може вплинути на самопочуття. У четвер, 19 січня, буря не заспокоїться, а розвинеться до максимальної динаміки. Однак у п’ятницю, 20 січня, геомагнітне поле повернеться до спокійної динаміки.

Раніше "Телеграф" публікував календар магнітних бур на січень 2023 року. Метеочутливим людям кілька разів цього місяця доведеться відчути дискомфорт. Також ми писали, якими засобами можна зменшити хворобливі відчуття у період магнітних бур.