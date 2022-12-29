На Землю насувається перша потужна магнітна буря 2023 року: названо дату

Вже на початку січня активізуються геомагнітні коливання

Після затяжної магнітної бурі наприкінці 2022 року очікується такий саме сильний за потужністю геомагнітний шторм на початку нового року. Геомагнітні коливання розвинуться до максимального рівня. Внаслідок цього у метеочутливих людей може погіршитися самопочуття.

Сильна магнітна буря очікується 3 січня 2023 року, свідчить інформація ресурсу meteoagent. За його даними, варто готуватися до високого рівня геомагнітної активності, яка відповідає k-індексу 5 — максимально потужному.

Так, у понеділок, 2 січня, геомагнітне поле буде врівноваженим, доходячи лише до k-індексу 2, тобто низька штормова активність. Але вже у вівторок, 3 січня, магнітна буря стане максимально інтенсивною, штормова активність оцінюється як висока. На щастя, магнітна буря триватиме лише один день. І вже в середу, 4 січня, інтенсивність коливань знизиться до середнього рівня, а у четвер, 5 січня, повернеться до низьких показників.

Раніше "Телеграф" публікував календар магнітних бурь на січень 2023 року. Метеочутливим людям кілька разів на місяць доведеться відчути дискомфорт. А також ми писали, що допоможе зменшити хворобливі відчуття в період магнітних бур.