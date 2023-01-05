Землю охватит мощная двухдневная магнитная буря: известна дата

В этом месяце ожидается еще один сильный геомагнитный шторм

После мощной затяжной магнитной бури в начале января 2023 года Землю снова накроет сильный геомагнитный шторм. В эти дни метеочувствительные люди могут почувствовать дискомфорт. К счастью, вспышки на Солнце продлятся всего пару дней.

Как свидетельствуют данные ресурса meteoagent, мощная магнитная буря ожидается в период с 18 по 19 января 2023 года. Землю охватит геомагнитная активность, которая в один из дней будет соответствовать k-индексу 5 — то есть максимальному.

Так, 17 января, во вторник, солнечный шторм определяется как низкий. Этот день не побеспокоит метеочувствительных людей. Но уже 18 января, в среду, показатель пойдет вверх и Землю накроют геомагнитные вспышки среднего уровня, что может отразиться на самочувствии. В четверг же, 19 января, буря не успокоится, а разовьется до максимальной динамики. Однако в пятницу, 20 января, геомагнитное поле вернется в спокойную динамику.

Ранее "Телеграф" публиковал календарь магнитных бурь на январь 2023 года. Метеочувствительным людям несколько раз в этом месяце придется ощутить дискомфорт. Также мы писали, какими средствами можно уменьшить болезненные ощущения в период магнитных бурь.