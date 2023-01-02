Побережіть голови, незабаром штормитиме: коли у січні очікувати на магнітні бурі

Геомагнітні збурення фіксують ще з початку року

Магнітними бурями називають небезпечні для метеочутливих людей явища, які виникають через підвищення активності Сонця. Вчені постійно відстежують такі геомагнітні коливання і завжди попереджають про такі дні заздалегідь.

На початку 2023 року геомагнітна активність буде незначною. Протягом січня очікується декілька хвиль не дуже потужних магнітних бур, однак, за даними спеціалізованого сайту meteoagent.com, поберегтися в деякі дні усе-таки варто. Часом сонячна активність буде високою.

Магнітні бурі у січні 2023 року

У перший місяць нового року будуть три хвилі магнітних бур - середньої та слабкої інтенсивності:

Перший удар варто очікувати 3-4 січня — це буде висока і середня штормова активність.

Далі штормитиме з 18 по 20 січня. Це так само буде середня і висока штормова активність (з К-індексом від 2 до 5).

Третя хвиля накриє Землю 23 числа — вчені говорять про високу активність Сонця у цей день.

У ці періоди метеозалежним людям краще зайвий раз поберегтися. Можливі загострення хронічних недуг і поява головного болю.

Раніше ми розповідали, що вченим вдалося заглянути всередину Сонця. Там вони побачили своєрідну "павутину", яка може бути причетною до формування сонячного вітру.