Що потрібно зробити на початку 2023 року, щоб не упустити удачу: топ-5 речей

Намагайтеся позбутися непотрібного і проставити цілі

Свято настання нового, 2023 року відгриміло. У новорічну ніч усі ми загадували бажання, звичайно ж, на перемогу України, мирне небо над головою та безпеку себе та своїх близьких. Щоб наші думки здійснилися, нам потрібна удача. Її можна залучити на наступні 12 місяців, виконавши на початку цього року п’ять обов’язкових пунктів.

Виконувати їх можна вже з нинішнього дня, щоб з кожним виконаним пунктом життя ставало простіше та приємніше. Про це пише dailyhoro.

1. Звільнення від непотрібного

Настав час розсортувати накопичені предмети гардероба, посуду та інших дрібниць, які непомітно захаращують вашу оселю. Викидати їх необов’язково: подаруйте речам друге життя, подаруйте їх нужденним, продайте або обміняйте. Не захаращуйте своє життя в році, що наступило.

2. Примирення

Ставимо крапку у суперечках та розбіжностях. Образи та невдоволення, які ви тягнете з минулого року, будуть лише отруювати ваше майбутнє. Ви можете зустрітися з кривдником особисто, зателефонувати або написати листа. Не затягуйте і також не бійтеся визнавати і свої помилки.

3. Режим харчування

Після новорічних свят почніть приводити до ладу свій організм і тіло. Дізнайтеся про правильний раціон і збалансоване харчування. Дотримуючись такого меню, ви відчуєте, як відновлюєтеся, вам стане легше, а здоров’я і гарне самопочуття дозволять активно працювати над створенням успішного майбутнього.

4. Планування

Складайте план і тільки на папері, а не в усній формі. Якщо ваша мета на 2023 рік буде великою, розділіть її на кілька етапів. Переслідуйте лише власні цілі, а не нав’язані оточенням, інакше ви тільки втратите дорогоцінний час і розчаруєтеся наприкінці шляху.

5. Карта бажань

Створіть докладну карту бажань. У неї можна занести безліч цілей, супроводжувати їх картинками та фотографіями. Повісити її потрібно на видне місце, щоб вона часто миготіла у вас перед очима — так ваша підсвідомість краще програмуватиметься на успіх.

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