Різдвяні ворожіння-2022: три популярні способи дізнатися про свою долю
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Найсприятливіший час для ворожінь – ніч напередодні Різдва
Різдво Христове – одне з головних релігійних свят. Християни західного обряду відзначають його 25 грудня, а 24 грудня святкують Святвечір. Саме напередодні Різдва настає найсприятливіший час для ворожінь.
Але пам'ятайте, що ці народні традиції не схвалені церквою. Адже різдвяна ніч вважається магічною і багато хто прагне зазирнути в майбутнє і дізнатися про свою долю.
Для більшої достовірності передбачень гадати слід саме в ніч із 24 на 25 грудня. "Телеграф" розповідає про три найпопулярніші способи ворожіння, які допоможуть дізнатися про свою долю.
Найпопулярніші ворожіння на Різдво
- Ворожіння на яблуках
Після різдвяної вечері слід взяти яблуко і розрізати навпіл. Якщо всередині виявляється зірочка правильної форми з кісточок, то наступний рік для того, хто ворожить, буде дуже щасливим.
- Ворожіння за бажанням
Для цього потрібна кішка. Слід загадати бажання та покликати кішку. Якщо вона переступить поріг кімнати лівою лапою, бажання здійсниться. Якщо правою – не судилося.
- Ворожіння на голці
Взяти дві голки. Спочатку змастити вушко голки воском, потім опустити в ємність з чистою водою. Залежно від того, як ці голки опускатимуться, таким буде передбачення:
- якщо голки швидко пішло на дно – зовсім скоро збудуться ваші бажання
- впали на дно одна на одну – не за горами чисте і світле кохання
- якщо голки впали на різні краї ємності – чекайте на невдачі та розлуки
Раніше "Телеграф" писав, що суворо заборонено робити на Різдво 25 грудня.