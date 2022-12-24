Різдвяні ворожіння-2022: три популярні способи дізнатися про свою долю

Найсприятливіший час для ворожінь – ніч напередодні Різдва

Різдво Христове – одне з головних релігійних свят. Християни західного обряду відзначають його 25 грудня, а 24 грудня святкують Святвечір. Саме напередодні Різдва настає найсприятливіший час для ворожінь.

Але пам'ятайте, що ці народні традиції не схвалені церквою. Адже різдвяна ніч вважається магічною і багато хто прагне зазирнути в майбутнє і дізнатися про свою долю.

Для більшої достовірності передбачень гадати слід саме в ніч із 24 на 25 грудня. "Телеграф" розповідає про три найпопулярніші способи ворожіння, які допоможуть дізнатися про свою долю.

Найпопулярніші ворожіння на Різдво

Ворожіння на яблуках

Після різдвяної вечері слід взяти яблуко і розрізати навпіл. Якщо всередині виявляється зірочка правильної форми з кісточок, то наступний рік для того, хто ворожить, буде дуже щасливим.

Ворожіння за бажанням

Для цього потрібна кішка. Слід загадати бажання та покликати кішку. Якщо вона переступить поріг кімнати лівою лапою, бажання здійсниться. Якщо правою – не судилося.

Ворожіння на голці

Взяти дві голки. Спочатку змастити вушко голки воском, потім опустити в ємність з чистою водою. Залежно від того, як ці голки опускатимуться, таким буде передбачення:

якщо голки швидко пішло на дно – зовсім скоро збудуться ваші бажання

впали на дно одна на одну – не за горами чисте і світле кохання

якщо голки впали на різні краї ємності – чекайте на невдачі та розлуки

Раніше "Телеграф" писав, що суворо заборонено робити на Різдво 25 грудня.