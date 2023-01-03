Что нужно сделать в начале 2023 года, чтобы не упустить удачу: топ-5 вещей

Постарайтесь избавиться от ненужного и проставить цели

Праздник наступления нового, 2023 года отгремел. В новогоднюю ночь все мы загадывали желание, конечно же, на победу Украины, мирное небо над головой и безопасность себя и своих близких. Чтобы наши мысли осуществились, нам нужна удача. Ее можно привлечь на следующие 12 месяцев, выполнив в начале этого года пять обязательных пунктов.

Выполнять их можно уже с сегодняшнего дня, чтобы с каждым выполненным пунктом жизнь становилась проще и приятнее. Об этом пишет dailyhoro.

1. Избавление от ненужного

Пора рассортировать накопленные предметы гардероба, посуды и прочих мелочей, которые незаметно захламляют ваш дом. Выбрасывать их необязательно: подарите вещам вторую жизнь, подарите их нуждающимся, продайте или обменяйте. Не захламляйте свою жизни в наступившем году.

2. Примирение

Ставим точку в спорах и разногласиях. Обиды и недовольства, которые вы тяните с прошлого года, будут только отравлять ваше будущее. Вы можете встретиться с обидчиком лично, позвонить или же написать письмо. Не затягивайте и так же не бойтесь признавать и свои ошибки.

3. Режим питания

После новогодних праздников начните приводить свой организм и тело в порядок. Узнавайте о правильном рационе и сбалансированном питании. Придерживаясь такого меню, вы почувствуете как восстанавливаетесь, вам станет легче, а здоровье и хорошее самочувствие позволят активно работать над созданием успешного будущего.

4. Планирование

Составляйте план, и только на бумаге, а не в устной форме. Если ваша цель на 2023 год будет велика, разделите ее на несколько этапов. Преследуйте только собственные цели, а не навязанные окружением, иначе вы только потеряете драгоценное время и разочаруетесь в конце пути.

5. Карта желаний

Создайте подробную карту желаний. В нее можно занести множество целей, сопроводить их картинками и фотографиями. Повесить ее нужно на видное место, чтобы она часто мелькала у вас перед глазами — так ваше подсознание будет лучше программироваться на успех.

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