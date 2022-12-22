Ворожіння на Різдво: три вірні способи дізнатися ім’я свого судженого

Незаміжні дівчата можуть дізнатися, чи судилося їм вийти заміж наступного року і як виглядатиме їхній обранець

Новорічні свята наближаються, і вже цієї неділі, 25 грудня, християни західного обряду відзначатимуть Різдво. Нагадаємо, що в Україні на офіційному рівні закріплено два свята: і 25 грудня, і 7 січня. У ніч перед Різдвом дівчата ворожили, особливо на кохання.

За доброю традицією, ворожити слід строго в ніч з 24 на 25 грудня для найвищої достовірності пророкувань. "Телеграф" розповідає про три найпопулярніші способи ворожіння.

Ворожіння на ім’я майбутнього чоловіка

Опівночі на Різдво дівчата виходять із дому і запитують у першого зустрічного чоловіка ім’я. Те ім’я, яке він назве, і буде ім’ям нареченого.

Ворожіння на солі

На ніч перед сном потрібно налити в склянку невелику кількість води і розчинити в ній пристойну кількість солі (у межах розумного), після чого випити воду і вимовити таке: "Хто мій суджений, хто мій ряджений, дай мені пити!". Уві сні має з’явитися майбутній чоловік і дати вам напитися.

Ворожіння на картах

Перед сном святкового вечора покладіть під подушку чотири карткових королі і вимовте наступне: "Хто мій суджений, хто мій ряджений, той приснись мені уві сні!". Уві сні з’явиться суджений в образі короля.

Раніше "Телеграф" писав, що суворо заборонено робити на Різдво 25 грудня.