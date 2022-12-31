Так нічого не здійсниться: як не можна загадувати бажання в новорічну ніч

Врахуйте п’ять важливих нюансів

У Новий рік прийнято загадувати бажання, але не всі роблять це правильно. Вважається, що перехід з одного року в інший відкриває певний енергетичний портал, завдяки чому наші думки транслюються прямо у всесвіт. Щоб все задумане вами напевно здійснилося, дотримуйтесь п’яти невеликих правил при загадуванні новорічного бажання.

Головне правило — загадуйте бажання з 31 грудня на 1 січня чітко опівночі, тоді воно точно здійсниться. З погляду нумерології час 00:00 виводить нас за межі матеріального світу. Тому саме в цей момент слід загадати ваше найзаповітніше бажання.

Як не можна загадувати бажання у Новий рік

Якщо ваше формулювання бажання в Новий рік буде надто розмитим, то навряд чи всесвіт "почує" таке прохання. Тому в момент загадування новорічного бажання не варто:

Просити щось не для себе, а когось іншого. Новорічне бажання обов’язково має стосуватися особисто вас і відноситися безпосередньо до вас.

і відноситися безпосередньо до вас. Вибирати бажання, яке викликає тривогу чи якийсь негатив. Ваше прохання має бути наповнене радістю та передчуттям. Якщо ви просите про щось, чого побоюєтеся, то таке бажання не справдиться. Змініть його або сформулюйте так, щоб воно налаштовувало вас на позитивний лад.

Нереалістичне бажання. Сила думки спрацює лише в тому випадку, якщо ви підсвідомо впевнені у своєму зверненні та його шансі втілитись у життя. Ставте мету, намічайте план. Бажання має бути реалістичним саме для вас.

Додавати частинку "не". Формулюйте новорічне бажання у ствердній формі. Інакше ви сфокусуєтеся на тому, що заперечуєте. Наприклад, погляньте, як відрізняються фрази "Не хочу бути самотньою(им)" та "Хочу зустріти кохану людину".

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