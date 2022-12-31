Важливі саме деталі: як правильно загадувати бажання у новорічну ніч

Багато чого залежить від того, наскільки продумане ваше бажання

Новий рік – це найкращий час, аби починати змінювати життя на краще і загадувати бажання. Причому у новорічну ніч можна попросити у Всесвіту будь-що — від дрібних забаганок і допомоги у здійсненні планів, до отримання спадку від загадкової бабусі, яка, виявляється, всі ці роки жила в Богом забутому містечку на півдні Австралії, а тепер її статки повинні відійти до вас.

Однак, щоб ваше бажання здійснилося, його треба правильно загадати. Езотерики назвали 10 правил, які з цим допоможуть, передає ТСН.

Як загадати бажання на Новий рік, щоб воно здійснилося:

Для початку запам’ятайте, що бажати треба тільки хороше — добрі побажання несуть радість та щастя, а зло завжди повертається до недоброї людини, як бумеранг. Одне з найважливіших правил: не вживайте частинку "не" під час загадування бажань. "Я не хворію" — це неправильний варіант бажання, треба говорити "я здоровий". Тоді як формулювання "я хочу" краще замінити на "я бажаю". Якщо ви хочете отримати гроші, не варто просити конкретну суму — краще розпишіть, на що ви збираєтесь їх витратити. Перед тим, як годинник почне бити 12 разів, приготуйте папір та олівець. З настанням Нового року потрібно встигнути записати своє заповітне бажання, спалити папір, розмішати його в келиху із шампанським і випити, поки годинник ще відбиває північ. Тоді ваше бажання обов'язково здійсниться. Спрощуйте ваші бажання. Багатоскладові бажання занадто заплутані і передбачають багато умов, а чим простіше і зрозуміліше бажання, тим швидше за нього "візьметься" Усесвіт. Відчуйте результат від виконання бажання. Якщо воно правильне, то думки про його здійснення викликатимуть у вас масу позитивних емоцій. Також уявіть у всіх деталях момент, коли ваше бажання здійснилося — як це буде, що ви будете відчувати в цей момент, де ви будете знаходитись і хто буде поруч із вами — чим більш продуманий ваш сценарій, тим вірогідніше виконання такого задуму. Ваші бажання повинні мати терміни виконання. Але цей термін має бути реальним. Якщо розумієте, що на сьогодні ваша мрія складно реалізується або це майже нереально, дайте їй більше часу, аби все могло скластися, як потрібно. Також для формування бажання найважливіше — внутрішня віра. Все отримуєш, коли справді переконаний у тому, що цього вартий. Повірте у себе і жити стане набагато легше! Бажання має стосуватися лише вас, а не третіх осіб. Загадувати бажання треба максимально обережно, аби не нашкодити комусь іншому. Будьте милостиві до інших людей і ще раз погляньте на перше правило.

Нехай щастить у Новому році!

Раніше ми розповідали, що не можна дарувати на рік Кролика 2023. Під забороною — речі, які не оцінить господар року. Наприклад, занадто дорогі подарунки та всілякі предмети розкоші. Які ще речі увійшли до "забороненого списку" — знайдете у матеріалі "Телеграф".