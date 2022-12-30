Зробіть це та багатство не залишить вас цілий рік: новорічні ритуали на гроші

Такі обряди потрібно проводити зі щирою вірою, що все здійсниться

Коли якщо не в Новий рік загадувати свої заповітні бажання, адже це магічний час чудес. Якщо ви вірите в магію новорічної ночі, то чому б не зробити кілька ритуалів, які обов’язково роблять вас багатшими.

Телеграф ділиться п’ятьма ефективними ритуалами та прикметами, які допоможуть вам залучити до свого будинку багатство. Тільки пам’ятайте, вони "спрацюють" лише якщо в них щиро вірити.

Ритуали на Новий рік на гроші

Зі столовими приладами — щоб залучити багатство, покладіть на святковий стіл додаткову пару столових приладів, якими ніхто не повинен користуватися.

— щоб залучити багатство, покладіть на святковий стіл додаткову пару столових приладів, якими ніхто не повинен користуватися. Зі свічками — ці джерела тепла та світла приносять у будинок грошову енергетику. Розставте в різних місцях вдома запалені свічки різних кольорів.

З запискою — 31 грудня на листку напишіть своє ім’я, бажану покупку і необхідну для неї суму, потім записку скрутіть в джгут і сховайте в кишеню на всю новорічну ніч. Вранці 1 січня спалить листок, тільки так, щоб цього ніхто не знав і не бачив.

— 31 грудня на листку напишіть своє ім’я, бажану покупку і необхідну для неї суму, потім записку скрутіть в джгут і сховайте в кишеню на всю новорічну ніч. Вранці 1 січня спалить листок, тільки так, щоб цього ніхто не знав і не бачив. З крупою — поставте на стіл якусь страву з крупою, щоб залучити до свого будинку достаток і багатство.

— поставте на стіл якусь страву з крупою, щоб залучити до свого будинку достаток і багатство. Зі столом — вам знадобиться товста червона нитка і монети великого номіналу. У новорічну ніч потрібно перев’яжіть ніжки столу червоною ниткою, а на столі розкладіть монети, які сховайте під скатертиною або під тарілки.

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