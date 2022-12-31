Так ничего не сбудется: как нельзя загадывать желание в новогоднюю ночь

Учтите пять важных нюансов

В Новый год принято загадывать желание, но не все делают это правильно. Считается, что переход из одного года в другой открывает некий энергетический портал, благодаря чему наши мысли транслируются прямиком во вселенную. Чтобы все задуманное вами наверняка осуществилось, соблюдайте пять небольших правил при загадывании новогоднего желания.

Главное правило — загадывайте желание с 31 декабря на 1 января четко в полночь, тогда оно точно сбудется. С точки зрения нумерологии, время 00:00 выводит нас за пределы материального мира. Поэтому именно в этот момент следует загадать ваше самое заветное желание.

Как нельзя загадывать желания в Новый год

Если ваша формулировка желания в Новый год будет слишком размытой, то вряд ли вселенная "услышит" такую просьбу. Поэтому в момент загадывания новогоднего желания не стоит:

Просить что-то не для себя, а кого-то другого. Новогоднее желание обязательно должно касаться лично вас и относиться конкретно к вам.

и относиться конкретно к вам. Выбирать желание, которое вызывает тревогу или какой-то негатив. Ваша просьба должна быть наполнена радостью и предвкушением. Если вы просите о чем-то, чего опасаетесь, то такое желание не сбудется. Смените его или сформулируйте так, чтобы оно настраивало вас на положительный лад.

Нереалистичное желание. Сила мысли сработает лишь в том случае, если вы подсознательно уверенны в своем обращении и его шансе воплотиться в жизнь. Ставьте цель, намечайте план. Желание должно быть реалистичным именно для вас.

Добавлять частицу "не". Формулируйте новогоднее желание в утвердительной форме. Иначе вы сфокусируетесь на том, что отрицаете. К примеру, взгляните, как отличаются фразы "Не хочу быть одинокой(им)" и "Хочу встретить любимого человека".

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