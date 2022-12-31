Як залучити удачу та гроші у своє життя: три сильні ритуали на Новий рік 2023

У святковий сезон потрібно мріяти та будувати плани

Навколо свята Нового року існує безліч традицій, ворожінь та обрядів на удачу, багатство й щастя. Вважається, що новорічна ніч має потужну енергетику і сприяє виконанню всіх загаданих бажань. Однак мріяти й озвучувати свої "хочу" потрібно не лише з 31-го на 1-е.

Весь святковий сезон дозволяє нам зібратися з думками та почати рік із чистої сторінки, а також звернутися до всесвіту з важливими проханнями. У Новий рік, напередодні або після ви можете провести кілька незвичайних ритуалів для залучення достатку, грошей і успіху у ваше життя, пише bustle.

Щоденні афірмації на удачу та багатство

Повторюйте кожен день мантри на кшталт "Я готовий(а) отримувати достаток" або "Я заслуговую на достаток". Виберіть певну область свого життя та візуалізуйте, як виглядає і відчувається її покращена версія. Запишіть ці описи, а потім розмістіть там, де ви часто їх бачитимете, наприклад, на дзеркалі у ванній або на вхідних дверях.

Ритуал-подяка

Корисно не лише озвучувати бажання, а й визнавати благословення всесвіту. Щоночі пишіть п’ять речей, за які ви вдячні у своєму житті. Якщо ви хочете залучити гроші, то дякуйте всесвіту за фінансові переваги, які ви отримали у своєму житті, за виконану роботу й навички, які принесли прибуток.

Новорічний ритуал із корицею для достатку

Кориця вже давно використовується у ритуалах для захисту від негативу та залучення процвітання. Для проведення коричного ритуалу:

Візьміть паличку кориці та суміш меленої прянощі.

Покладіть паличку кориці на землю перед вхідними дверима. Насипте прянощі поверх палички кориці.

Візьміть паличку кориці та, стоячи біля входу, повторіть афірмацію, наприклад: "Я залучаю процвітання, просування по службі та фінансовий достаток" або "Гроші приходять до мене природним чином".

Здуйте корицю з палички і, нарешті, залиште цю паличку біля вхідних дверей на ніч.

Раніше "Телеграф" писав, які ще новорічні ритуали допоможуть залучити гроші у дім.