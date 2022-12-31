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Как привлечь удачу и деньги в свою жизнь: три сильных ритуала на Новый год 2023

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Новый год не зря считается волшебным праздником
Новый год не зря считается волшебным праздником. Фото pinterest.com

В праздничный сезон нужно мечтать и строить планы

Вокруг праздника Нового года существует масса традиций, гаданий и обрядов на удачу, богатство и счастье. Считается, что новогодняя ночь обладает мощной энергетикой и способствует исполнению всех загаданных желаний. Однако мечтать и озвучивать свои "хочу" нужно не только с 31-го на 1-ое.

Весь праздничный сезон позволяет нам собраться с мыслями и начать год с чистой страницы, а также обратиться к вселенной с важными просьбами. В Новый год, накануне или после вы можете провести несколько необычных ритуалов для привлечения изобилия, денег и успеха в вашу жизнь, пишет bustle.

Ежедневные аффирмации на удачу и богатство

Повторяйте каждый день мантры вроде "Я готов(а) получать изобилие" или "Я заслуживаю изобилия". Выберите определенную область своей жизни и визуализируйте, как выглядит и ощущается ее улучшенная версия. Запишите эти описания, а затем разместите там, где вы будете часто их видеть, например, на зеркале в ванной или на входной двери.

Ритуал-благодарность

Полезно не только озвучивать желания, но и признавать благословения вселенной. Каждую ночь пишите пять вещей, за которые вы благодарны в своей жизни. Если вы хотите привлечь деньги, то благодарите вселенную за финансовые преимущества, которые вы получили в своей жизни, за проделанную работу и навыки, которые принесли прибыль.

Новогодний ритуал с корицей для изобилия

Корица уже давно используется в ритуалах для защиты от негатива и привлечения процветания. Для проведения коричного ритуала:

  • Возьмите палочку корицы и смесь молотой пряности.
  • Положите палочку корицы на землю перед входной дверью. Насыпьте пряность поверх палочки корицы.
  • Возьмите палочку корицы и, стоя у входа, повторите аффирмацию, например: "Я привлекаю процветание, продвижение по службе и финансовое изобилие" или "Деньги приходят ко мне естественным образом".
  • Сдуйте корицу с палочки и, наконец, оставьте эту палочку у входной двери на ночь.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще новогодние ритуалы помогут привлечь деньги в дом.

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#Новый год #Ритуалы #Богатство