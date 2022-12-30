Сделайте это и богатство не покинет вас целый год: новогодние ритуалы на деньги
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Такие обряды нужно проводить с искренней верой, что все сбудется
Когда если не в Новый год загадывать свои заветные желания, ведь это магическое время чудес. Если вы верите в волшебство новогодней ночи, то почему бы не сделать несколько ритуалов, которые обязательно делают вас богаче.
Телеграф делится пятью эффективными ритуалами и приметами, которые помогут вам привлечь в свой дом богатство. Только помните, они "сработают" только если в них искренне верить.
Ритуалы на Новый год на деньги
- Со столовыми приборами — чтобы привлечь богатство, положите на праздничный стол дополнительную пару столовых приборов, которыми никто не должен пользоваться.
- Со свечами — эти источники тепла и света приносят в дом денежную энергетику. Расставьте в разных местах дома зажженные свечи разных цветов.
- С запиской — 31 декабря на листке напишите свое имя, желаемую покупку и нужную для нее сумму, после записку скрутите в жгут и спрячьте в карман на всю новогоднюю ночь. Утром 1 января сожгите листок, только так, чтобы этого никто не знал и не видел.
- С крупой — поставьте на стол какое-либо блюдо с крупой, чтобы привлечь в свой дом изобилие и богатство.
- Со столом — вам понадобится толстая красная нить и монеты крупного номинала. В новогоднюю ночь нужно перевяжите ножки стола красной нитью, а на столе разложите монеты, которые спрячьте под скатерть или под тарелки.
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