Речі, заряджені негативом: викиньте їх до Нового року і життя налагодиться

Майже у кожному будинку знайдеться мотлох, якому вже давно пора "на вихід"

До Нового року 2023 лишається усе менше і менше часу. Тому потрібно швидко зметикувати, від чого позбутися в "старому" році, щоб у новому вам щастило значно частіше.

Виявляється, деякі речі можуть накопичувати негативну енергетику, заважаючи вільно рухатись позитивним потокам. Якщо цього не відбувається, такий собі "енергетичний застій" потроху псуватиме ваше життя. Що це за речі і де їх шукати, розповідає Ukr.Media.

Зауважимо, що експерти-езотерики рекомендують проводити "зачистку" приміщень поступово, аби ненароком не викинути те, що може дійсно стати в пригоді. Поетапне прибирання не забере у вас багато часу і сил.

5 речей, які потрібно викинути з дому до Нового року

Посуд

Ревізію посуду важливо проводити час від часу, щоб не захаращувати кухонні шафи й комоди зайвими речами. Спершу у смітник відправляється той посуд, який вже давно втратив свій функціонал: покрився тріщинами, сколами або просто більше вам не подобається і даремно займає місце у шафі.

Далі руки доходять до чашок — приберіть усі зайві, якщо у вас їх забагато. Якщо шкода викидати — віддайте комусь, кому вони дійсно потрібні.

Те ж саме стосується й посуду "для свят". Немає сенсу тримати речі, якими користуються всього кілька разів на рік — якщо вони красиві, то їх варто виставляти повсякденно, а не змушувати припадати пилом за скляними дверцятами.

Одяг

Величезна кількість одягу — не привід для гордості. Звісно ж, мати щось про всяк випадок треба — у житті всяке трапляється, однак жити за принципом "складати нікуди, вдягнути — нічого" — теж не варіант. Пам’ятайте, що одяг, який не вдягали уже більше року, навряд чи вам взагалі знадобиться, тому його можна подарувати комусь іншому, віддати на благодійність, продати чи просто віддати на переробку. Так само краще зробити і з тими речами, які на вас занадто малі чи порвалися.

Пам'ятні штучки

Йдеться про магнітики на холодильнику, брелоки, статуетки, квитки з потяга, яким ви їхали у свою найкращу подорож, іграшки та багато інших дрібничок, які займають практично весь вільний простір на полицях. Залишити варто лише найдорожчі серцю речі, які не так сильно захаращуватимуть простір. Ви маєте навчитися з легкістю позбавлятися усього, що вам заважає або перестало подобатися.

Книги та журнали

Чимало людей зберігають вдома багацько паперової продукції, яка просто лежить на полицях. Користі від старих газет і журналів — ніякої, якщо ви, звісно, їх не колекціонуєте. Те саме можна сказати і про деякі книжки — наприклад, дитячі, якщо вдома немає маленьких дітей, чи спеціалізовану літературу, якою ніхто давним-давно не користується.

Якщо у вас назбиралося багато макулатури — дайте їй друге життя. Всі ці непотрібні вам речі можна віддати на переробку, а книжки, які добре збереглися, продати або подарувати комусь.

Поламані речі

Часто буває так, що якась річ зламалася і ми вже купили їй заміну, але цю все одне не викидаємо, плануючи віднести у ремонт. Час минає, шар пилу на ній стає все більшим, а ми ніяк не можемо дістатися до майстерні… Не тримайте такі речі — поламані мобільні телефони, несправний міксер, згорілий тостер тощо — усьому цьому пора на смітник. Якщо ви досі це не відремонтували, значить не так воно вам й потрібне. Звільнене місце краще зайняти чимось новим, гарним і головне — корисним.

Якщо ви дослухаєтеся до цих порад і гарно очистите дім від мотлоху, позитивна енергія знову почне добре циркулювати й вже незабаром почнуть відчуватися зміни на краще, кажуть езотерики. Можливо, з часом ви навіть навчитеся "відсіювати" всілякі очевидно безглузді речі ще на етапі покупки.

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