Вещи, заряженные негативом: выбросьте их к Новому году и жизнь наладится

Почти в каждом доме найдется старье, которому уже давно пора "на выход"

До Нового года 2023 года остается все меньше и меньше времени. Поэтому нужно быстро сообразить, от чего избавиться в "старом" году, чтобы в новом вам везло гораздо чаще.

Оказывается, некоторые вещи могут накапливать отрицательную энергетику, мешая свободно двигаться по положительным потокам. Если этого не происходит, такой "энергетический застой" будет понемногу портить вашу жизнь. Что это за вещи и где их искать, рассказывает Ukr.Media.

Заметим, что эксперты-эзотерики рекомендуют проводить "зачистку" помещений постепенно, чтобы невзначай не выбросить то, что может действительно пригодиться. Поэтапная уборка не отнимет у вас много времени и сил.

5 вещей, которые нужно выбросить из дома до Нового года

Посуда

Ревизию посуды важно проводить время от времени, чтобы не загромождать кухонные шкафы и комоды лишними вещами. Сначала в помойку отправляется та посуда, которая уже давно потеряла свой функционал: покрылась трещинами, сколами или просто больше вам не нравится и зря занимает место в шкафу.

Дальше руки доходят до чашек – уберите все лишние, если у вас их слишком много. Если жалко выбрасывать, отдайте кому-то, кому они действительно нужны.

То же касается и посуды "для праздников". Нет смысла держать вещи, которыми пользуются всего несколько раз в год – если они красивы, то их следует выставлять повседневно, а не заставлять пылиться за стеклянной дверцей.

Одежда

Огромное количество одежды – не повод для гордости. Конечно, иметь что-нибудь на всякий случай надо — в жизни всякое случается, однако жить по принципу "складывать некуда, надеть — ничего", совсем не вариант. Помните, что одежду, которая не одевалась уже больше года, вряд ли вам вообще понадобится, поэтому ее можно подарить кому-то другому, отдать на благотворительность, продать или просто отдать на переработку. Точно так же лучше поступить и с теми вещами, которые на вас слишком малы или порвались.

Памятные штучки

Речь идет о магнитиках на холодильнике, брелоках, статуэтках, билетах из поезда, которым вы ехали в свое лучшее путешествие, игрушки и многие другие безделушки, которые занимают практически все свободное пространство на полках. Оставить стоит только самые дорогие сердцу вещи, которые не так сильно будут загромождать пространство. Вы должны научиться с легкостью избавляться от всего, что вам мешает или перестало нравиться.

Книги и журналы

Многие хранят дома много бумажной продукции, которая просто лежит на полках. Пользы от старых газет и журналов — никакой, если вы, конечно, их не коллекционируете. То же можно сказать и о некоторых книгах — например, детских, если дома нет маленьких детей, или специализированной литературе, которой никто давным-давно не пользуется.

Если у вас накопилось много макулатуры, дайте ей вторую жизнь. Все эти ненужные вам вещи можно отдать на переработку, а хорошо сохранившиеся книги, продать или подарить кому-то.

Сломанные вещи

Часто бывает так, что какая-нибудь вещь сломалась и мы уже купили ей замену, но эту все равно не выбрасываем, планируя отнести в ремонт. Время проходит, слой пыли на ней становится все больше, а мы никак не можем добраться до мастерской… Не держите такие вещи — поломанные мобильные телефоны, неисправный миксер, сгоревший тостер и тому подобное — всему пора на помойку. Если вы до сих пор это не отремонтировали, значит, не так оно вам и нужно. Освободившееся место лучше занять чем-то новым, красивым и главное — полезным.

Если вы прислушиваетесь к этим советам и хорошо очистите дом от хлама, положительная энергия снова начнет хорошо циркулировать и уже скоро начнут ощущаться изменения к лучшему, говорят эзотерики. Возможно, со временем вы даже научитесь "отсеивать" всевозможные очевидно ненужные вещи еще на этапе покупки.

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