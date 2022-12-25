"Ворог любить красиві дати": відомий астролог попередив про небезпеку у Новий рік

Не виключено, що стрілятимуть окупанти і в ніч із 1 на 2 січня.

Чи буде бомбардувати наші міста як новорічний подарунок — відповідь, яка в найближчий тиждень турбуватиме віх українців. І не просто так, зазначає відомий астролог Дмитро Уранус. Слідом за своїм "колегою" тарологом Романом Шептицьким він попередив про небезпеку наших земляків.

У своєму блозі у Фейсбук, Уранус опублікував докладний прогноз на 31 грудня та 1 січня. Він попереджає, що в період свят окупанти лише активізуються, і продовжить ракетний терор українських міст.

" Ворог любить красиві дати, і обов’язково постарається зіпсувати людям свято в Україні. Останній прохід Сатурна по Місяцю близько 31 грудня може дати якийсь "фінальний акорд симфонії путіна" (так я зазвичай називаю виття сирен та удари ракет)" — зазначив Уранус.

Також астролог зазначив, що його прогнози завжди лише приблизні, адже він не може з абсолютною точністю все передбачити. Астроексперт закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і слідувати в укриття, щоб не наражати своє життя на небезпеку.

"Я не можу передбачити абсолютно всі удари ворога з точністю до дня і точного місця. Це неможливо... Ворог погано передбачуваний, він завжди використовує елемент раптовості для досягнення результатів... Можливо, на новорічні свята буде не 1 великий удар, а 2-3 удари. католицьке Різдво, на Новий Рік, і на православне Різдво.У мене є велика надія, що ці часті та регулярні обстріли цивільної інфраструктури, мають закінчитися до кінця лютого або початку березня 23 р.” – додасть астролог.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Нагадаємо, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.