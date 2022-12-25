"Враг любит красивые даты": известный астролог предупредил об опасности в Новый год

Не исключено, что стрелять оккупанты будут и в ночь с 1 на 2 января.

Будет ли рф бомбить наши города в качестве новогоднего подарка — ответ, которые в ближайшую неделю будет тревожить вех украинцев. И не просто так, отмечает известный астролог Дмитрий Уранус. Вслед за своим "коллегой" тарологом Романом Шептицкии он предупредил об опасности наших земляков.

В своем блоге в Фейсбук, Уранус опубликовал подробный прогноз на 31 декабря и 1 января. Он предупреждает, что в период праздников оккупанты только активизируются, и прододлат ракетный террор украинских городов.

" Враг любит красивые даты, и обязательно постарается испортить людям праздник в Украине. Последний проход Сатурна по Луне около 31 декабря может дать некий "финальный аккорд симфонии путина" (так я обычно называют вой сирен и удары ракет)" — отметил Уранус.

Также астролог отметил, что его прогнозы всегда лишь приблизительны, ведь он не может с абсолютной точностью все предугадать. Астроэксперт призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытия, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

"Я не могу предсказать абсолютно все удары врага с точностью до дня и точного места. Это невозможно… Враг плохо предсказуем, он всегда использует элемент внезапности для достижения результатов…Возможно на новогодние праздники будет не 1 большой удар, а 2-3 удара. На католическое Рождество, на Новый Год, и на православное Рождество. У меня есть большая надежда, что эти частые и регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры, должны закончится к концу февраля или началу марта 23г" — добавит астролог.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.