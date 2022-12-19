Таролог розповів, чи буде рф бомбардувати Україну в новорічні свята: "Навряд чи нас щось виб’є з колії"

Експерт розповів, чи зіпсує нам свята Росії ударами з повітря.

Попри обстріли і війну, незламні українці активно готуються до новорічних свят. Однак питання, чи не готує нам на Новий рік і Різдво "подарунок" і Росії — залишається відкритим. Чого чекати Україні в новорічний період намагаються передбачити астрологи та тарологи.

Таролог, ясновидець і цілитель Валерій Шатілович також приєднався до обговорення цієї теми, і в інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз" розповів, що може нас чекати в передноворічний і новорічний період.

"Ситуація буде непростою. Зараз у нас усі дні напружені та непрості, зараз йде зима, дуже багато загроз... Але не можу сказати, що будуть якісь події, небачені досі, або те, що нас виб’є з колії", — переконує таролог.

Також він зазначив, що на Різдво 24-25 грудня на нас чекає "приємний подарунок" від західних партнерів. Це може бути як запровадження нових санкцій проти росії, і озброєння. Масових ударів у ці дні бути не має.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Нагадаємо, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.