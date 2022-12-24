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"Пробуватимуть робити всякі капості": екстрасенс попередив про небезпеку на Новий рік

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Прогноз таролога на Новий рік та Різдво Новина оновлена 24 грудня 2022, 09:39
Прогноз таролога на Новий рік та Різдво. Фото Колаж "Телеграфа"

Повітряні тривоги, на жаль, але будуть

Попереду новорічні свята, і всі українці переживають, чи зможуть вони спокійно (наскільки це можливо) їх провести, і чи буде рф бомбардувати наші міста в якості новорічного або різдвяного подарунка. На це запитання спробував дати відповідь екстрасенс та таролог Роман Шептицький.

Своїм розкладом експерт поділився на своєму ютуб-каналі і розповів, чи будуть нові масовані ракетні атаки з боку росії на Новий рік і 1 січня. Таролог зазначає, що цей період буде досить напруженим, тому не варто сильно розслаблятися.

"Немає карт, які б говорили про якусь всеукраїнську тотальну катастрофу. Хоча є карти, які кажуть, що таки гади пробуватимуть у цей період робити всякі капості", — розповів Шептицький.

Також екстрасенс читає, що у Новий рік не виключена і провокація з підривом Каховської дамби.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Нагадаємо, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.

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#Прогноз #Таро