Як розбагатіти у 2023 році: ритуали на удачу і гроші у Різдвяну ніч

Використовуємо прості обряди, щоб покращити всі сфери свого життя у майбутньому

Слов’янські обряди на Різдво наділені надзвичайною силою. Це особливий час, коли магія допомагає кардинально змінити життя кожної людини. Саме в Різдвяну ніч за допомогою ворожінь молоді дівчата можуть дізнатися про свою долю, а дорослі чоловіки, які хочуть досягти фінансової незалежності, провести нескладні ритуали із залучення грошової удачі.

Змова на Різдво дозволить залучити багато грошей та успіхів у роботі, пише vkazivka. Різдвяна ніч подарує все, що тільки людина забажає. Але не забувайте, що обряди працюють від щирих бажань та віри в те, що все обов’язково здійсниться.

Змова на удачу в Різдвяну ніч

З атрибутів потрібно мати церковну свічку та святу воду. Ритуал проводиться лише за умови, що на небі видно Місяць. Фаза небесного світила не має жодного значення. У ніч, коли народився Ісус, треба підійти до вікна, а на підвіконня виставити воду та запалену свічку. При появі першої зірки читаємо це:

"Вифлеємська зірка на небі сяє, весь світ говорить про радість. Народився на світ спаситель Ісус, дитина з’являється на світ, щастя в світі прокидається. Буду задоволений і щасливий я, раб Божий (ім’я), буде успіх мені у всіх справах. Амінь"

Повторюємо заклинання рівно 3 рази, а потім гасимо свічку.

Змова на багатство у Різдвяну ніч

Грошові змови слід читати на гроші (банкноти чи монети). Атрибут, який допоможе досягти цілей, стане амулетом у майбутньому. Для проведення обряду знадобиться:

новий квітковий горщик (він купується напередодні Різдва, брати здачу за покупку не можна)

свята вода, принесена з церкви

гаманець, гроші – будь-які речі, які асоціюються з багатством

3 зелені свічки

жменя землі, принесена з лісу

Проведення ритуалу

Як тільки сяде сонце в новий горщик, у який ще не садили жодних рослин, засипається жменя землі. Навколо горщика розставляються три свічки. Гаманець або купюри ховаємо під горщиком. Проводячи вказівним пальцем по обідку горщика, вимовляємо:

"Як дзвенять усі 12 місяців, так дзвенітимуть золоті монети у раба Божого (ім'я). Гроші до грошей. Золото до золота, гаманець до гаманців. Амінь"

Змова у різдвяну ніч повторюється тричі. Після обрядів нікому не розповідайте про магічні дії.

Раніше "Телеграф" писав, що суворо заборонено робити на Різдво 25 грудня.