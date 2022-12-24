Рождественские гадания-2022: три популярных способа узнать свою судьбу

Самая благоприятная пора для гаданий – ночь накануне Рождества

Рождество Христово – один из главных религиозных праздников. Христиане западного обряда отмечают его 25 декабря, а 24 декабря празднуют Рождественский сочельник. Именно в канун Рождества наступает самая благоприятная пора для гаданий.

Но помните, что эти народные традиции не одобряемые церковью. Ведь рождественская ночь считается магической и многие стремятся заглянуть в будущее и узнать свою судьбу.

Для большей достоверности предсказаний гадать следует именно в ночь с 24 на 25 декабря. "Телеграф" рассказывает о трех самых популярных способа гаданий, которые помогут узнать свою судьбу.

Самые популярные гадания на Рождество

Гадание на яблоках

После рождественского ужина следует взять яблоко и разрезать его пополам. Если внутри оказывается звездочка правильной формы из косточек, то следующий год для гадающего будет очень счастливым.

Гадание по желанию

Для этого нужна кошка. Следует загадать желание и позвать кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапой, желание сбудется. Если правой – не суждено.

Гадание на игле

Взять две иглы. Сначала смазать игольное ушко воском, затем опустить в емкость с чистой водой. В зависимости от того, как будут эти иглы опускаться, таковым будет предсказание:

если иглы быстро пошло ко дну – совсем скоро сбудутся ваши желания

упали на дно друг на друга – не за горами чистая и светлая любовь

если иглы упали на разные края емкости – ждите неудачи и разлуки

Ранее "Телеграф" писал, что строго запрещено делать в Рождество 25 декабря.