"Будут пробовать делать всякие пакости": экстрасенс предупредил об опасности на Новый год

Воздушные тревоги, увы, но будут

Впереди новогодние праздники, и все украинцы переживают, смогут ли они спокойно (насколько это возможно) их провести, и будет ли рф бомбить наши города в качестве новогоднего или рождественского подарка. На этот вопрос попытался дать ответ экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.

Своим раскладом эксперт поделился на своем ютуб-канале, и рассказал, будут ли новые массированные ракетные атаки со стороны рф на Новый год и 1 января. Таролог отмечает, что этот период будет достаточно напряженным, поэтому сильно расслабляться не стоит.

"Нет карт, которые говорили бы о какой-то всеукраинской тотальной катастрофе. Хотя есть карты, которые говорят, что все-таки гады будут пробовать в этот период делать всякие пакости" — рассказал Шептицкий.

Также экстрасенс читает, что в Новый год не исключена и провокация с подрывом Каховской дамбы.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.