"Будут пробовать делать всякие пакости": экстрасенс предупредил об опасности на Новый год
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Воздушные тревоги, увы, но будут
Впереди новогодние праздники, и все украинцы переживают, смогут ли они спокойно (насколько это возможно) их провести, и будет ли рф бомбить наши города в качестве новогоднего или рождественского подарка. На этот вопрос попытался дать ответ экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.
Своим раскладом эксперт поделился на своем ютуб-канале, и рассказал, будут ли новые массированные ракетные атаки со стороны рф на Новый год и 1 января. Таролог отмечает, что этот период будет достаточно напряженным, поэтому сильно расслабляться не стоит.
"Нет карт, которые говорили бы о какой-то всеукраинской тотальной катастрофе. Хотя есть карты, которые говорят, что все-таки гады будут пробовать в этот период делать всякие пакости" — рассказал Шептицкий.
Также экстрасенс читает, что в Новый год не исключена и провокация с подрывом Каховской дамбы.
Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.
Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.