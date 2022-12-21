Таролог дав невтішний прогноз про відключення електроенергії: "Випадає карта очікування"

На жаль, але швидкого вирішення цієї проблеми не буде

Відомий екстрасенс і таролог Макс Гордєєв, який раніше розповів, наскільки реальні загрози кремлю застосувати ядерну зброю, поділився своїм прогнозом щодо того, коли ж нарешті стабілізується ситуація з електрикою в Україні. І, на жаль, прогноз не зовсім втішний.

Своїм прогнозом він поділився в інтерв’ю Славі Дьоміну. Гордєєв зазначив, що для повного відновлення світла в Україні знадобиться близько шести місяців, що означає, що до літа про стабільність поки що не йдеться. На додаток, Київ та Київська область залишаються у найгіршому стані.

"Я бачу негативний аспект. Я бачу прильоти, які ще, на жаль, будуть…Я бачу, що ситуація буде не дуже позитивною десь до двох місяців. Стабільності немає. І знову випадає карта очікування", — зазначив таролог.

Також, згідно з прогнозом Влада Росса, у грудні вже не буде таких жорстких і жахливих обстрілів з боку росії. За його словами, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні.

Крім цього, ми писали, що Влад Росс також озвучив свій прогноз щодо застосування ядерної зброї.