Ворожіння на зимове сонцестояння 2022: як залучити удачу та любов у своє життя

Навколо дня зимового сонцестояння сформувалося багато цікавих традицій та обрядів

Наші пращури влаштовували свята і проводили різні ритуали. Здавна дівчата в цей час ворожили на нареченого, багато хто за допомогою ворожінь намагався залучити до свого життя успіх, щастя та добробут.

Зимове сонцестояння означає настання астрономічної зими. Україна зустріне день зимового сонцестояння 21 грудня 2022 року о 23:47 за Києвом. Це найкоротший день і найдовша ніч року. Вважається, що зимове сонцестояння – енергетично сильний період, тому ви можете у цей день наслідувати приклад наших предків та провести невеликі ворожіння або цікаві ритуали.

Ворожіння на зимове сонцестояння

Якщо у вас є карти Таро, то 21 грудня можна зробити розклади та дізнатися відповіді на запитання, які вас цікавлять.

Як гадати на нареченого в день зимового сонцестояння:

Перед сном візьміть довільну кількість невеликих листків. Напишіть на кожному по одному чоловічому імені, вибирайте різні, просто ті, які спадуть на думку. Перемішайте листки та помістіть під подушку. Ще можна вимовити фразу, наприклад "Хто полюбить, той і присниться" або "Милий, до мене уві сні прийди. Я тебе весь час чекаю, пиріжками пригощу". Як тільки прокинетеся, потрібно витягнути один лист навмання. На папері ви побачите ім’я чоловіка, з яким, можливо, зв’яжете свою долю.

Ритуали та практики у день зимового сонцестояння

Вважається, що якщо загадати бажання в день зимового сонцестояння, воно обов’язково здійсниться. Тому можна звернутися до всесвіту зі своїми найпотаємнішими проханнями.

Також рекомендується цього дня очистити свій простір від усього зайвого та непотрібного. Наприклад, можна розпочати генеральне прибирання. А щоб енергетично очистити ваше житло, можете провести невелику практику зі свічками: запаліть свічки та обійдіть весь будинок. Раніше люди вірили, що такі дії відлякують злих духів. Свічки символізують жар Сонця, а в багатьох народів день зимового сонцестояння означав певне відродження цього світила.

У день зимового сонцестояння слід відпускати негатив та образи. Зробити це можна так:

Вийдіть увечері на вулицю або широко відчиніть вікно.

Поки сонце заходить за обрій, напишіть на папері всі негативні події та моменти, що накопичилися за минулий рік.

Спалить цей лист, залишивши догоряти перед сонцем, що сідає.

Якщо ви вже обрали ялинку на Новий рік 2023, то чудова ідея поставити та прикрасити її саме у день зимового сонцестояння.

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначатимуть українці у січні 2023 року.