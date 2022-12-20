Гадания на зимнее солнцестояние 2022: как привлечь удачу и любовь в свою жизнь

Вокруг дня зимнего солнцестояния сформировалась много интересных традиций и обрядов

В день зимнего солнцестояния, которое в этом году происходит 21 декабря, наши предки устраивали праздники и проводили различные ритуалы. Издавна девушки в это время гадали на суженого, многие с помощью гаданий пытались привлечь в свою жизнь удачу, счастье и благополучие.

Зимнее солнцестояние означает наступление астрономической зимы. Украина встретит день зимнего солнцестояния 21 декабря 2022 года в 23:47 по Киеву. Это самый короткий день и самая длинная ночь в году. Считается, что зимнее солнцестояние – энергетически сильный период, поэтому вы можете в этот день последовать примеру наших предков и провести небольшие гадания или интересные ритуалы.

Гадания на зимнее солнцестояние

Если у вас есть карты Таро, то 21 декабря можно сделать расклады и узнать ответы на вопросы, которые вас интересуют.

Как гадать на суженого в день зимнего солнцестояния:

Перед сном возьмите произвольное количество небольших листков. Напишите на каждом по одному мужскому имени, выбирайте разные, просто те, которые придут в голову. Перемешайте листки и поместите под подушку. Еще можно произнести фразу, к примеру "Кто полюбит, тот и приснится" или "Милый, ко мне во сне приди. Я тебя все время жду, пирожками угощу". Как только проснетесь, нужно вытащить один лист наугад. На бумаге вы увидите имя мужчины, с которым вы, возможно, свяжете свою судьбу.

Ритуалы и практики в день зимнего солнцестояния

Считается, что если загадать желание в день зимнего солнцестояние, оно обязательно сбудется. Поэтому можно обратиться к вселенной со своими самыми сокровенными просьбами.

Также рекомендуется в этот день очистить свое пространство от всего лишнего и ненужного. К примеру, можно затеять генеральную уборку. А чтобы энергетически очистить ваше жилище, можете провести небольшую практику со свечами: зажгите свечи и обойдите весь дом. Раньше люди верили, что такие действия отпугивают злых духов. Свечи символизируют жар Солнца, а у многих народов день зимнего солнцестояния означал некое возрождение этого светила.

В день зимнего солнцестояния нужно отпускать негатив и обиды. Сделать это можно следующим образом:

Выйдите вечером на улицу или широко распахните окно.

Пока солнце заходит за горизонт, напишите на бумаге все негативные события и моменты, накопившиеся за прошедший год.

Сожгите этот лист, оставив догорать перед садящимся солнцем.

Если вы уже выбрали елку на Новый год 2023, то отличная идея поставить и украсить ее именно в день зимнего солнцестояния.

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