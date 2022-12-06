Які іграшки не можна вішати на ялинку, щоб не залучити невдачі у 2023-му році

Розмір іграшок має бути звичайним. Не варто робити ялинку надто яскравою

Передсвятковий сезон напередодні Різдва та Нового року вже розпочався, і саме час подумати про те, чим ви прикрашатимете свою ялинку. Ми вже розповідали, як ви можете прикрасити ялинку енергоефективно, проте варто нагадати, що ялинкові іграшки мають особливу енергетику, тому і прикраси потрібно вибирати ретельно, намагаючись задобрити символ наступного року.

Правильне оформлення та розміщення ялинки допоможе зробити початок року продуктивним та сприятливим, незалежно від того, яким буде розташування планет, пише slovofraza. На які чинники важливо звернути увагу?

Ялинка та її розташування

Насамперед важливо розібратися з місцем, в якому варто розташувати ялинку. Цього року вона має бути розташована в секторі сім’ї, тобто на сході.

Сама ялинка має бути скромною — як у плані розмірів, так і в плані прикрас. Якщо у вас є тільки велика ялинка, спробуйте замінити її більш маленькою. В ідеалі можна поставити дві маленькі ялинки — у зоні сім’ї та у зоні кохання та шлюбу, яка знаходиться у південно-західній частині будинку. Попередньо її також потрібно буде активувати.

Колір іграшок

Для початку важливо визначитися із кольором. Виходячи з того, яка стихія правитиме світом у 2023 році, можна припустити, що найкращим буде чорний колір, але це не так. Звісно ж, використовувати іграшки чорного кольору можна. Не варто ставитись до цього відтінку як до уособлення чогось поганого. Якщо хочеться зробити ялинку трохи яскравішою, можна використовувати інші кольори, що символізують стихію Води: синій, блакитний, бірюзовий. Усі відтінки мають бути природними, оскільки Кролик ненавидить неприродні забарвлення.

Розмір та форма іграшок

Розмір іграшок має бути звичайним. Не варто робити ялинку надто яскравою. Достатньо стриманих іграшок на тему природи, будинку та сім’ї. Кролик любить все природне та натуральне, тому можна важити справжні шишки та прикрасити ялинку справжніми гілками ялинки.

Не повинно бути іграшок у формі хижих звірів. Найгірший вибір для зустрічі 2023 року – іграшки у формі тигра, дракона, ведмедя. Відповідно до східних прикмет, такі іграшки точно позбавлять вас удачі у новорічну ніч та у перші дні року. Іграшки ж у формі самого кролика чи зайця будуть дуже доречними.

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