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"Все буде максимально "весело": таролог передбачила активну "бавовну" у Криму

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Яке майбутнє чекає на Крим — прогноз таролога Новина оновлена 16 грудня 2022, 09:52
Яке майбутнє чекає на Крим — прогноз таролога. Фото Колаж "Телеграфа"

Найближчим часом у Криму буде дуже неспокійно

Відомий екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська, яка передрікала Україні перемогу навесні 2023 року, розповіла, що незабаром у Криму знову буде "сезон бавовни", адже українські військові продовжать знищувати військові бази росії. Тому російським окупантам на півострові буде несолодко.

Про це експерт розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну, додавши, що раніше курортний Крим перестане бути спокійним, і прильоти там будуть часто. Коротко кажучи, жити колишнім життям кримчани та "гості" півострова не будуть.

"По Криму працюють, і працюватимуть по всіх базах, якими тільки можуть дістати. Все буде активно і максимально "весело " — зазначила Хомутовська.

Нагадаємо, що інший екстрасенс, Марія Тиха, заявила, що після перемоги України у війні відбуватиметься масштабне відновлення країни: у політику прийдуть нові молоді особи, які займуться серйозним розвитком усіх сфер нашого життя.

Також, згідно з прогнозом Влада Росса, у грудні вже не буде таких жорстких і жахливих обстрілів з боку Росії. За його словами, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні.

Крім цього, ми писали, що Влад Росс також озвучив свій прогноз щодо застосування ядерної зброї.

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#Війна #Прогноз #Таро