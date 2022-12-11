Коли потрібно ставити новорічну ялинку в будинку, щоб вона принесла успіх: названо щасливу дату

Народні прикмети знають, як за допомогою ялинки мати успіх і щастя на цілий рік.

Ну, який же Новий рік і без святкової ялинки? Прикраса цього новорічного дерева вже давно стала традицією, причому в усьому світі. Ми не знаємо, знали ви це чи ні, але виявляється, ялинку потрібно ставити у певний день, і тоді дерево не тільки радуватиме око, а й стане оберегом для всієї родини. А якщо її ще й нарядити "правильними" прикрасами — успіх і успіх приклеяться до вас на цілий рік як мінімум.

Коли потрібно ставити ялинку, щоб успіх та щастя не залишали вас весь наступний рік, пише meta. Плюс до всього варто також враховувати яке дерево ви ставите — справжнє або штучне.

Якого числа потрібно ставити новорічну ялинку у будинку

Більшість українців уже давно перейшли на штучні ялинки. А що, хороший варіант — не осиплеться, завжди під рукою, та й щороку не треба купувати нову. Ну і плюс особливого догляду вона не вимагає і поставити її можна будь-коли, навіть влітку. Однак також залишилися ще й ті, хто не уявляє свята без аромату свіжої ялини. Таке дерево заздалегідь не поставиш, адже днів через 10-15 хвоя починає швидко жовтіти та опадати.

Втім, зараз не про це. Щоб новорічна ялинка стала оберегом вашої оселі, її потрібно ставити з 22 грудня, з Дня зимового сонцестояння. У народі вірять, що з цього дня починається новий життєвий цикл, і нечиста сила починає слабшати. Як допомогу від злих духів у будинках розвішували гілки ялинки.

Тому, щоб ваше новорічне дерево приносило не лише естетичну насолоду, а й енергетичний захист, встановіть його саме цього дня.

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