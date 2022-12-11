Когда нужно ставить новогоднюю елку в доме, чтобы она принесла удачу: названа счастливая дата

Народные приметы знают, как с помощью елки обзавестись успехом и счастьем на целый год

Ну какой же Новый год и без праздничной елки? Украшение этого новогоднего дерева — уже давно стало традицией, при чем во всем мире. Мы не знаем, знали вы это или нет, но оказывается, елку нужно ставить в определенный день, и тогда дерево будет не только радовать глаз, но и станет оберегом для всей семьи. А если ее еще и нарядить "правильными" украшениям — успех и удача приклеются к вам на целый год как минимум.

Когда нужно ставить елку, чтобы успех и счастье не покидали вас весь следующий год, пишет meta. Плюс ко всему стоит также учитывать какое вы дерево ставите — настоящее или искусственное.

Какого числа нужно ставить новогоднюю елку в доме

Большинство украинцев уже давно перешли на искусственные елки. А что, хороший вариант — не осыпется, всегда под рукой, да и каждый год не нужно покупать новую. Ну и плюс особого ухода она не требует и поставить ее можно в любое время, даже летом. Однако также остались еще и те, кто не представляет себе праздника без аромата свежей ели. Такое дерево заранее не поставишь, ведь дней через 10-15 хвоя начинает быстро желтеть и опадать.

Впрочем, сейчас не об этом. Чтобы новогодняя елка стала оберегом вашего дома, ее нужно ставить с 22 декабря, с Дня зимнего солнцестояния. В народе верят, что с этого дня начинается новый жизненный цикл и нечистая сила начинает ослабевать. Как помощь от злых духов в домах развешивали ветви ели.

Поэтому, чтобы ваше новогоднее дерево приносило не только эстетическое наслаждение, а и энергетическую защиту, установите его именно в этот день.

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