Своєрідний знак, який може захистити від біди: до чого прикусити язика

Найчастіше це попередження про небезпеку

Не дуже приємне почуття, але таке, напевно, бувало з кожним, що ви випадково прикушували собі язика. Часто від мами чи бабусі можна було почути про те, що це знак, що ви голодні, або ж попередження для них, що ви хочете збрехати. Частка правди в цьому є — прикушування язика це зовсім не випадковість.

Езотерики запевняють, що таким чином всесвіт посилає людині сигнал про можливі неприємності, пише Ukr.Media. Про що це говорить — читайте далі.

Що означає прикусити собі язик: трактування прикмети

Ще давні мудреці вважали, що організм таким чином передбачає ту чи іншу подію. З язиком пояснення досить логічне — якщо ви прикусили його, то це попередження про необхідність "тримати його за зубами". Тобто перш ніж щось сказати або розповісти гарненько подумайте. Можливо, ви можете своїми словами образити людину, або ж цьому співрозмовнику не варто розповідати щось про своє життя.

Також, прикушування язика говорить про те, що не можна брехати навіть якщо це на благо. Іноді краще знати гірку правду.

Крім цього існує прикмета, що це знак, що про людину часто пліткують інші. Тому важливо бути обережними з оточуючими та не розповідати всім підряд свої плани чи чужі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна стригтися у свій день народження згідно з народними прикметами.