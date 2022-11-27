Своеобразный знак, который может защитить от беды: к чему прикусить язык

Чаще всего это предупреждение об опасности

Не очень приятное чувство, но такое наверняка бывало с каждым, что вы случайно прикусывали себе язык. Часто от мамы или бабушки можно было услышать о том, что это знак, что вы голодные, или же предупреждение для них, что вы хотите солгать. Доля правды в этом есть — прикусывание языка это совсем не случайность.

Эзотерики уверяют, что таким образом вселенная посылает человеку сигнал о возможных неприятностях, пишет Ukr.Media. О чем же это говорит — читайте далее.

Что значит прикусить себе язык: трактовка приметы

Еще древние мудрецы считали, что организм таким образом предсказывает то или иное событие. С языком объяснение достаточно логичное — если вы прикусили его, то это предупреждение о необходимости "держать его за зубами". То есть, прежде чем что-либо сказать или рассказать хорошенько подумайте. Возможно вы можете своими словами обидеть человека, или же этому собеседнику не стоит рассказывать что-то о своей жизни.

Также, прикусывание языка говорит о том, что нельзя лгать даже если это во благо. Иногда лучше знать горькую правду.

Помимо этого существует примета, что это знак, что о человеке часто сплетничают другие. Поэтому важно быть осторожными с окружающими и не рассказывать всем подряд свои планы или чужие.

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