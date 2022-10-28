Эти семь подарков счастья не принесут: что нельзя дарить женщинам
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Есть семь примет о нежелательных презентах для представительниц прекрасного пола
Существует много примет о подарках, которые нежелательно делать близким и друзьям. Например, эзотерики не рекомендуют вручать в качестве презента полотенце, предупреждая о негативных последствиях. Есть и другие предметы, которые вместо радости и сюрприза могут привлечь беды и проблемы.
В определенный ряд эзотерики ставят подарки для женщин. Есть как минимум семь примет о том, что нельзя дарить женщине не день рождения, годовщину или иную дату. Если вы хотите порадовать супругу, маму, сестру, подругу или просто коллегу, то лучше отказаться от идей в виде следующих презентов.
Что нельзя дарить женщине:
- Жемчуг. Необычная приметы зародилась еще во времена Древней Греции, там жемчужины символизировали слезы морских нимф. Так что подарить жемчуг, равно что слезы и страдания.
- Средства личной гигиены (к примеру, мыло ручной работы, гель для душа или пена для ванны). Приметы гласят, что подобные предметы в качестве подарка могут притягивать ссоры и даже ухудшение самочувствия.
- Носовой платок. Эзотерики считают, что такой презент принесет слезы, горе и неприятности. Лучше приобретите для женщин большой платок, уж он подарит радость и приятные эмоции.
- Расческа. Именно этот предмет нередко становился атрибутом так называемых магических ритуалов, в частности, для наведения порчи. А когда-то расчески дарили врагам, чтобы рассорить их с близкими и друзьями.
- Часы. Примету о том, что нельзя дарить часы, знают многие. Считается, что такой подарок – к разлуке. А еще есть мнение, что часы "забирают годы жизни".
- Зеркало. Одна из примет говорит, что подаренное зеркало молодой девушке отбирает ее красоту. Это касается случаев, когда презент вручает более старшая дама.
- Домашние тапочки. Эзотерики говорят, что этот предмет, особенно если изделие белого цвета, не сулит ничего хорошего.
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