Эти семь подарков счастья не принесут: что нельзя дарить женщинам

Есть семь примет о нежелательных презентах для представительниц прекрасного пола

Существует много примет о подарках, которые нежелательно делать близким и друзьям. Например, эзотерики не рекомендуют вручать в качестве презента полотенце, предупреждая о негативных последствиях. Есть и другие предметы, которые вместо радости и сюрприза могут привлечь беды и проблемы.

В определенный ряд эзотерики ставят подарки для женщин. Есть как минимум семь примет о том, что нельзя дарить женщине не день рождения, годовщину или иную дату. Если вы хотите порадовать супругу, маму, сестру, подругу или просто коллегу, то лучше отказаться от идей в виде следующих презентов.

Что нельзя дарить женщине:

Жемчуг. Необычная приметы зародилась еще во времена Древней Греции, там жемчужины символизировали слезы морских нимф. Так что подарить жемчуг, равно что слезы и страдания.

Необычная приметы зародилась еще во времена Древней Греции, там жемчужины символизировали слезы морских нимф. Так что подарить жемчуг, равно что слезы и страдания. Средства личной гигиены (к примеру, мыло ручной работы, гель для душа или пена для ванны). Приметы гласят, что подобные предметы в качестве подарка могут притягивать ссоры и даже ухудшение самочувствия.

(к примеру, мыло ручной работы, гель для душа или пена для ванны). Приметы гласят, что подобные предметы в качестве подарка могут притягивать ссоры и даже ухудшение самочувствия. Носовой платок. Эзотерики считают, что такой презент принесет слезы, горе и неприятности. Лучше приобретите для женщин большой платок, уж он подарит радость и приятные эмоции.

Эзотерики считают, что такой презент принесет слезы, горе и неприятности. Лучше приобретите для женщин большой платок, уж он подарит радость и приятные эмоции. Расческа. Именно этот предмет нередко становился атрибутом так называемых магических ритуалов, в частности, для наведения порчи. А когда-то расчески дарили врагам, чтобы рассорить их с близкими и друзьями.

Именно этот предмет нередко становился атрибутом так называемых магических ритуалов, в частности, для наведения порчи. А когда-то расчески дарили врагам, чтобы рассорить их с близкими и друзьями. Часы. Примету о том, что нельзя дарить часы, знают многие. Считается, что такой подарок – к разлуке. А еще есть мнение, что часы "забирают годы жизни".

Примету о том, что нельзя дарить часы, знают многие. Считается, что такой подарок – к разлуке. А еще есть мнение, что часы "забирают годы жизни". Зеркало. Одна из примет говорит, что подаренное зеркало молодой девушке отбирает ее красоту. Это касается случаев, когда презент вручает более старшая дама.

Одна из примет говорит, что подаренное зеркало молодой девушке отбирает ее красоту. Это касается случаев, когда презент вручает более старшая дама. Домашние тапочки. Эзотерики говорят, что этот предмет, особенно если изделие белого цвета, не сулит ничего хорошего.

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