Цим рослинам у будинку не місце: чому їх не можна вирощувати в оселі

Сім рослин притягують негатив, проблеми, злидні та сварки в сім’ї

Езотерики вважають, що кожен предмет у будинку має свою енергетику, особливо якщо йдеться про "живі" речі – кімнатні квіти. Вважається, що деякі рослини обіцяють господареві будинку бідність і проблеми, а інші ж приваблюють багатство та гроші.

Є багато прикмет про кімнатні рослини. Варто звернути увагу як мінімум на сім, які у фен-шуй не рекомендують вирощувати у житлі. Якщо не хочете викликати лиха і труднощі, то краще позбавтеся цих квітів.

Які рослини не можна тримати вдома:

Кіпаріс – у народних прикметах він пов’язаний із цвинтарем та смертю, а це не найкраща енергетика для атмосфери будинку.

– у народних прикметах він пов’язаний із цвинтарем та смертю, а це не найкраща енергетика для атмосфери будинку. Плющ – езотерики кажуть, що він може погано позначитися на особистому житті мешканців будинку та призвести до сімейних розладів. Є прикмета, що плющ забирає чоловічу енергетику, тому цю квітку не рекомендують вирощувати самотнім дівчатам.

– езотерики кажуть, що він може погано позначитися на особистому житті мешканців будинку та призвести до сімейних розладів. Є прикмета, що плющ забирає чоловічу енергетику, тому цю квітку не рекомендують вирощувати самотнім дівчатам. Сансевієрія — альтернативні назви цієї квітки говорять самі за себе: "язик диявола", "тещин язик". У фен-шуй вважають, що рослина притягує погану енергію, плітки, гнів, навіть в офісі її ставити не радять – важливі переговори будуть зірвані.

— альтернативні назви цієї квітки говорять самі за себе: "язик диявола", "тещин язик". У фен-шуй вважають, що рослина притягує погану енергію, плітки, гнів, навіть в офісі її ставити не радять – важливі переговори будуть зірвані. Монстера — ще одна квітка з промовистим ім’ям. Прикмета свідчить, що ця рослина відведе вас від судженого.

— ще одна квітка з промовистим ім’ям. Прикмета свідчить, що ця рослина відведе вас від судженого. Діффенбахія або "квітка безшлюбності" — принесе неприємності в сім’ї.

або "квітка безшлюбності" — принесе неприємності в сім’ї. Зефірантес , який у народі звуть "вискочкою" через раптове цвітіння. Вважається, що ця квітка руйнує гармонію в будинку та приваблює бідність.

, який у народі звуть "вискочкою" через раптове цвітіння. Вважається, що ця квітка руйнує гармонію в будинку та приваблює бідність. Гібіскус або так звана китайська троянда – у прикметах він фігурує як символ смерті, тому езотерики закликають відмовитися від ідеї принести таку квітку до будинку.

Додамо, що якщо якісь із цих квітів надто подобаються вам і важливі, то є можливість зменшити їхній негативний ефект. Езотерики в такому випадку радять виносити рослини на балкон або вирощувати в приміщенні, що добре провітрюється.

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