Этим растениям в доме не место: почему их нельзя выращивать в жилище

Семь растений притягивают негатив, проблемы, нищету и ссоры в семье

Эзотерики считают, что каждый предмет в доме обладает своей энергетикой, особенно если речь идет о "живых" вещах – комнатных цветах. Считается, что некоторые растения сулят хозяину дома бедность и проблемы, а другие же привлекают богатство и деньги.

Есть много примет о комнатных растениях. Стоит обратить внимание как минимум на семь, которые в фэн-шуй не рекомендуют выращивать в жилище. Если не хотите навлечь беды и трудности, то лучше избавьтесь от этих цветов.

Какие растения нельзя держать дома:

Кипарис – в народных приметах он связан с кладбищем и смертью, а это не самая лучшая энергетика для атмосферы дома.

– в народных приметах он связан с кладбищем и смертью, а это не самая лучшая энергетика для атмосферы дома. Плющ – эзотерики говорят, что он может плохо сказаться на личной жизни жильцов дома и привести к семейным разладам. Есть примета, что плющ забирает мужскую энергетику, так что этот цветок не рекомендуют выращивать одиноким девушкам.

– эзотерики говорят, что он может плохо сказаться на личной жизни жильцов дома и привести к семейным разладам. Есть примета, что плющ забирает мужскую энергетику, так что этот цветок не рекомендуют выращивать одиноким девушкам. Сансевиерия – альтернативные названия этого цветка говорят сами за себя: "язык дьявола", "тещин язык". В фэн-шуй считают, что растение притягивает плохую энергию, сплетни, гнев, даже в офисе его ставить не советуют – важные переговоры будут сорваны.

– альтернативные названия этого цветка говорят сами за себя: "язык дьявола", "тещин язык". В фэн-шуй считают, что растение притягивает плохую энергию, сплетни, гнев, даже в офисе его ставить не советуют – важные переговоры будут сорваны. Монстера – еще один цветок с красноречивым именем. Примета гласит, что это растение отведет вас от суженого.

– еще один цветок с красноречивым именем. Примета гласит, что это растение отведет вас от суженого. Диффенбахия или же "цветок беззбрачия" – принесет неприятности в семье.

или же "цветок беззбрачия" – принесет неприятности в семье. Зефирантес , который в народе зовут "выскочкой" из-за внезапного цветения. Считается, что этот цветок разрушает гармонию в доме и притягивает бедность.

, который в народе зовут "выскочкой" из-за внезапного цветения. Считается, что этот цветок разрушает гармонию в доме и притягивает бедность. Гибискус или так называемая китайская роза – в приметах он фигурирует как символ смерти, так что эзотерики призывают отказаться от идеи принести такой цветок в дом.

Добавим, что если какие-то из этих цветов слишком нравятся вам и дороги, то есть возможность уменьшить их негативный эффект. Эзотерики в таком случае советуют выносить растения на балкон или выращивать в хорошо проветриваемом помещении.

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