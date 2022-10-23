Можна накликати лихо: названо місце в будинку, де категорично не можна ставити телевізор

Неправильно розміщений у будинку телевізор може нашкодити мешканцям.

Прикмети завжди відігравали важливу роль у житті наших предків. Напевно, хоч раз у житті кожен чув від своїх бабусь чи дідусів, що "так не можна робити, адже це погана прикмета". Також подібну "магію" має і фен-шуй, тому багато хто дотримується його правил. І один із них — це правильне розміщення предметів у своєму будинку.

Сьогодні ми хочемо розповісти, де категорично не можна ставити телевізор у своїй квартирі, щоб ця техніка не зашкодила вам ментально та енергетично. Як повідомляє meta, якщо його неправильно розташувати в будинку, то телевізор негативно впливатиме на стосунки в сім’ї.

Де не можна ставити телевізор у будинку

Дуже часто телевізори ставлять у спальнях, проте робити так категорично заборонено, якщо ви, звичайно, хочете, щоб у вашому будинку панувала позитивна енергетика, а не сварки та скандали. Як зазначають експерти фен-шуй, чорний екран телевізора блокує позитив, який приходить до будинку, а це, у свою чергу, підвищує концентрацію негативу, що може призвести до сварок у сім’ї та навіть хвороб. Також ті люди, у яких телевізор знаходиться в спальні, можуть мати проблеми з фінансами.

Щоб уникнути цих проблем, телевізор варто розміщувати в тих кімнатах, де члени сім’ї не сплять. Це може бути вітальня чи кухня.

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