Чому не можна мити голову у понеділок: знаючи це, ви точно перестанете так робити
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"Водні" процедури важливо проводити у правильні дні.
Виявляється, "графік" миття голови — це дуже корисна звичка, а не просто жіночі "приколи", адже від того в який день тижня це робити залежить успіх у житті. Саме так, якщо помити голову не в той день, можна спричинити лихо і безгрошів’я.
У які дні тижня можна і не можна мити волосся, щоб покращити фінансовий добробут, а також позбавитися проблем, розповідає Ukr.Media. Зазначимо, що завдяки цим знанням можна змінити своє життя на краще.
В які дні не можна мити голову
- Понеділок – до втрати свіжих ідей.
- П’ятниця — миття голови приверне невдачу в коханні.
- Неділя — у цей день можна змити з себе удачу та спричинити неприємності у фінансовому плані.
Вдалі дні для миття волосся
- Вівторок — на превеликий успіх. Якщо помити голову з ранку, можна поліпшити працездатність.
- Середовище – водні процедури додадуть бадьорості та покращать настрій.
- Четвер — миття голови цього дня принесе у ваше життя успіх.
- Субота — купання позбавить вас від втоми, що накопичилася, і прояснить думки.
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