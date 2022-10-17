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Чому не можна мити голову у понеділок: знаючи це, ви точно перестанете так робити

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
У які дні тижня не варто мити волосся — прикмети Новина оновлена 17 жовтня 2022, 10:16
У які дні тижня не варто мити волосся — прикмети

"Водні" процедури важливо проводити у правильні дні.

Виявляється, "графік" миття голови — це дуже корисна звичка, а не просто жіночі "приколи", адже від того в який день тижня це робити залежить успіх у житті. Саме так, якщо помити голову не в той день, можна спричинити лихо і безгрошів’я.

У які дні тижня можна і не можна мити волосся, щоб покращити фінансовий добробут, а також позбавитися проблем, розповідає Ukr.Media. Зазначимо, що завдяки цим знанням можна змінити своє життя на краще.

В які дні не можна мити голову

  • Понеділок – до втрати свіжих ідей.
  • П’ятниця — миття голови приверне невдачу в коханні.
  • Неділя — у цей день можна змити з себе удачу та спричинити неприємності у фінансовому плані.

Вдалі дні для миття волосся

  • Вівторок — на превеликий успіх. Якщо помити голову з ранку, можна поліпшити працездатність.
  • Середовище – водні процедури додадуть бадьорості та покращать настрій.
  • Четвер — миття голови цього дня принесе у ваше життя успіх.
  • Субота — купання позбавить вас від втоми, що накопичилася, і прояснить думки.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна нічого підіймати на перехресті. А також дізнайтеся про дивну прикмету, чому не можна давати гроші в руки.

Теги:
#Прикмети #Народні прикмети #Мити голову