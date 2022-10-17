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Почему нельзя мыть голову в понедельник: зная это, вы точно перестанете так делать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В какие дни недели не стоит мыть волосы - приметы Новость обновлена 17 октября 2022, 10:16
В какие дни недели не стоит мыть волосы - приметы

"Водные" процедуры важно проводить в правильные дни.

Оказывается, "график" мытья головы — это очень полезная привычка, а не просто женские "приколы", ведь от того в какой день недели это делать зависит успех в жизни. Именно так, если помыть голову не в тот день, можно навлечь беду и безденежье.

В какие дни недели можно и нельзя мыть волосы, чтобы улучшить финансовое благополучие, а также избавиться от проблем, рассказывает Ukr.Media. Отметим, что благодаря этим знаниям можно изменить свою жизнь к лучшему.

В какие дни нельзя мыть голову

  • Понедельник — до потери свежих идей.
  • Пятница — мытье головы привлечет неудачу в любви.
  • Воскресенье — в этот день можно смыть с себя удачу и навлечь неприятности в финансовом плане.

Удачные дни для мытья волос

  • Вторник — к большому успеху. Если помыть голову с утра, то можно улучшить работоспособность.
  • Среда — водные процедуры придадут бодрости и улучшат настроение.
  • Четверг — мытье головы в этот день принесет в вашу жизнь успех.
  • Суббота — купание избавит вас от накопившейся усталости и прояснит мысли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя ничего поднимать на перекрестке. А также узнайте странную примету, почему нельзя давать деньги в руки.

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