Почему нельзя мыть голову в понедельник: зная это, вы точно перестанете так делать
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"Водные" процедуры важно проводить в правильные дни.
Оказывается, "график" мытья головы — это очень полезная привычка, а не просто женские "приколы", ведь от того в какой день недели это делать зависит успех в жизни. Именно так, если помыть голову не в тот день, можно навлечь беду и безденежье.
В какие дни недели можно и нельзя мыть волосы, чтобы улучшить финансовое благополучие, а также избавиться от проблем, рассказывает Ukr.Media. Отметим, что благодаря этим знаниям можно изменить свою жизнь к лучшему.
В какие дни нельзя мыть голову
- Понедельник — до потери свежих идей.
- Пятница — мытье головы привлечет неудачу в любви.
- Воскресенье — в этот день можно смыть с себя удачу и навлечь неприятности в финансовом плане.
Удачные дни для мытья волос
- Вторник — к большому успеху. Если помыть голову с утра, то можно улучшить работоспособность.
- Среда — водные процедуры придадут бодрости и улучшат настроение.
- Четверг — мытье головы в этот день принесет в вашу жизнь успех.
- Суббота — купание избавит вас от накопившейся усталости и прояснит мысли.
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