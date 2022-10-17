Почему нельзя мыть голову в понедельник: зная это, вы точно перестанете так делать

"Водные" процедуры важно проводить в правильные дни.

Оказывается, "график" мытья головы — это очень полезная привычка, а не просто женские "приколы", ведь от того в какой день недели это делать зависит успех в жизни. Именно так, если помыть голову не в тот день, можно навлечь беду и безденежье.

В какие дни недели можно и нельзя мыть волосы, чтобы улучшить финансовое благополучие, а также избавиться от проблем, рассказывает Ukr.Media. Отметим, что благодаря этим знаниям можно изменить свою жизнь к лучшему.

В какие дни нельзя мыть голову

Понедельник — до потери свежих идей.

— до потери свежих идей. Пятница — мытье головы привлечет неудачу в любви.

— мытье головы привлечет неудачу в любви. Воскресенье — в этот день можно смыть с себя удачу и навлечь неприятности в финансовом плане.

Удачные дни для мытья волос

Вторник — к большому успеху. Если помыть голову с утра, то можно улучшить работоспособность.

— к большому успеху. Если помыть голову с утра, то можно улучшить работоспособность. Среда — водные процедуры придадут бодрости и улучшат настроение.

— водные процедуры придадут бодрости и улучшат настроение. Четверг — мытье головы в этот день принесет в вашу жизнь успех.

— мытье головы в этот день принесет в вашу жизнь успех. Суббота — купание избавит вас от накопившейся усталости и прояснит мысли.

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