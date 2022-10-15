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Чому не можна одягати спідницю через ноги: прикмета про сімейне життя

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Ритуал із жіночою спідницею
Ритуал із жіночою спідницею

Прикольна прикмета для жінок, що не позбавлена сенсу.

Існує безліч цікавих прикмет, які, на перший погляд, здаються дивними та навіть безглуздими. Наприклад, зламана каблучка на руці може привернути неприємності у сімейному житті, а велика кількість подушок приведе до самотності.

Не оминули народні спостереження й одяг. "Телеграф" знайшов цікаву жіночу заборону, що пояснює, як правильно вдягати на себе спідницю, щоб у сім’ї був лад і мир.

Чому не можна вдягати спідницю через низ: прикмета

  • Якщо незаміжня дівчина вдягає спідницю через ноги, а не через голову — у неї не буде чоловіка або шлюб виявиться невдалим і недовговічним.
  • Заміжня жінка, яка має манеру вдягати спідницю знизу, притягує в сім’ю невірність. Чоловік їй зраджуватиме, причому доти, поки вона не позбудеться цієї звички.

Пояснення проблеми з погляду езотерики доволі просте. Рух потоку сексуальної " жіночої " енергії спрямований згори донизу, тобто. спідницю та сукню слід вдягати через голову. А натягуючи на себе одяг у протилежному напрямку, жінка викликає зворотний процес, прихоплює знизу негативну енергетику, що загалом негативно впливає на жіноче здоров’я.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна нічого піднімати на перехресті. А також дізнайтеся про дивну прикмету, чому не можна давати гроші в руки.

Теги:
#Сім'я #Спідниця #Прикмети