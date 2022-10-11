Сім речей, які не можна викидати з дому: інакше чекайте на біди та проблеми

Езотерики впевнені, що при позбавленні цих речей ви притягуєте негатив у житло

Прихильники навчання фен-шуй та езотерики вважають, що кожна річ у будинку має ту чи іншу енергетику, тому може залучати як негатив, так і позитив у життя домочадців. І якщо деякі речі краще зовсім не зберігати в будинку, то інші — не варто викидати.

Існує багато прикмет про предмети, які не можна викидати з дому. І мова не лише про хліб. За словами езотериків, є щонайменше сім речей, яких небезпечно бездумно позбавлятися і просто відправляти в урну.

Які речі не можна викидати з дому:

Хліб – символ достатку, прикмети про нього створили наші предки. Щоб не притягнути біду в будинок, не можна викидати хліб у відро для сміття. Ікони та Біблія. Ці символи віри передавалися з покоління в покоління віками, над ними молилася величезна кількість людей. Не варто предмети з такою сильною енергетикою відправляти до урни, навіть якщо ви атеїст. Весільне плаття та фата. Прикмети про ці атрибути в один голос свідчать, що передавши їх комусь власниця приверне у своє життя нещастя. Навіть якщо ви віддасте сукню чи фату родичу, то розпрощаєтеся зі своїм щастям. Годинник. Якщо годинник справний, в ньому циркулює енергію руху. Викидати годинник, який ходить, не можна, інакше викинете разом із ним час, свої роки життя. Не дарма є прикмета про те, що дарувати годинник – погана ідея. Фотографії близьких. В езотериці вважається, що будь-який знімок має свою енергетику. Не варто викидати і тим більше рвати або спалювати фото, це обіцяє негатив і біди. Волосся і нігті — це невелика частина людини, з якою варто бути обережніше. Краще спалити, а не просто кинути в урну. Не дарма раніше їх використали для так званих магічних ритуалів. Гаманець – символ доходу та багатства. Разом із ним можна викинути і ту грошову енергію, яку він символізує.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких місцях у будинку категорично не можна зберігати гроші, інакше збіднієте в одну мить.