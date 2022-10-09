Терміново позбавтеся цих рослин: чотири кімнатні квітки, які не можна вирощувати в будинку

Езотерики вважають, що деякі кімнатні рослини притягують бідність та негатив

У навчанні фен-шуй приділяють увагу кожній речі в будинку, зокрема рослинам. Вважається, що та чи інша квітка може притягувати енергію – позитивну чи негативну. І якщо деякі кімнатні рослини приваблюють достаток і багатство, то інші мають зворотну характеристику.

Існує чимало прикмет про рослини, які не можна вирощувати в будинку. Езотерики заявляють, що є щонайменше чотири такі кімнатні квітки. Якщо вирощувати ці рослини у житлових кімнатах, то вони притягнуть негатив, стреси, самотність та інші неприємні події.

Кімнатні квіти, які не варто вирощувати у будинку:

Кактус. Езотерики вважають, що його шпильки накопичують гнів, стрес і тривогу, а от добробут можуть відштовхнути. Сциндапсус. Незвичайна тропічна квітка, більш відома як "Диявольський плющ", "Квітка самотності". Прикмети свідчать, що сциндапсус може призвести до жіночої самотності. Циперус. Згідно з прикметами, ця рослина висмоктує життєву енергію, особливо активна у нічний час. Тому прихильники фен-шуй проти того, щоб розміщувати цю квітку в спальнях. Філодендрон. Езотерики вважають, що ця рослина притягує біди, нещастя та проблеми в особистих стосунках.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні квіти відштовхують грошову енергію згідно фен-шуй. Ці "зелені друзі" лише приваблюють бідність.